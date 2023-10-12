EA Sports FC 24 получила третье крупное обновление с более чем сотней изменений и исправлений ©

EA Sports FC 24 получила третье крупное обновление, в котором исправлено более сотни ошибок. Судя по списку изменений, размещенному на официальной доске Trello, исправления касаются различных аспектов игры, включая Ultimate Team, основной геймплей, клубы, режим карьеры, VOLTA и многое другое.

Многие из этих изменений являются исправлениями довольно интересных ошибок, например, точные удары с мелкокалиберной точностью теперь могут учитывать изменения вводе прицела до удара по мячу, а также увеличение расстояния полета мяча при ручном запросе клиренса.

Обновление также включает в себя исправление ошибок, связанных с конкретными платформами, таких как неработающая функция паузы в турнирных матчах на ПК или отсутствие стабильности в сетевых или кооперативных сезонных матчах на PS4.

EA Sports FC 24 оказалась невероятно успешной для EA Sports: компания сообщила о более чем 11,3 млн. игроков по всему миру для основной версии. EA Sports FC Mobile также пользуется большим успехом: за десять дней в игру сыграло более 11,2 млн. игроков.