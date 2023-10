EA Sports FC 24 - второй лучший старт среди всех игр 2023 года на британском розничном рынке, но ниже FIFA 23 ©

EA Sports FC 24 оказалась вторым лучшим запуском 2023 года на физическом рынке Великобритании, однако в целом ее результаты ниже, чем у FIFA 23 в прошлом году.

В ожидании полного рейтинга самых продаваемых игр в Великобритании за прошедшую неделю мы предлагаем вашему вниманию привычное превью от Кристофера Дринга, редактора GamesIndustry.biz, который тем временем представил достижения EA Sports FC 24 в сравнении с общей ситуацией с 2023 годом на данный момент.

Новая футбольная игра от Electronic Arts подтверждает свое звание блокбастера на британском рынке, став вторым лучшим запуском 2023 года в Великобритании, уступая лишь The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и опережая Hogwarts Legacy.

Критики не слишком тепло встретили EA Sports FC 24, главным изменением которой по сравнению с предыдущей главой стало название. Впрочем, судя по первым данным, реакция публики тоже не сильно изменится.

Несмотря на отличный результат, Дринг отметил, что физические продажи EA Sports FC 24 в Великобритании все еще значительно ниже, чем у FIFA 23 на старте продаж, примерно на 30%. Версия для Nintendo Switch, похоже, единственная, в которой зафиксирован рост по сравнению с предыдущей частью.