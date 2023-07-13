Electronic Arts показала геймплей, обложку и дату релиза EA Sports FC 24

Издатель видеоигр Electronic Arts провел презентацию будущего футбольного симулятора EA Sports FC 24.

В рамках мероприятия в Амстердаме руководители компании рассказали о новшествах, которые ждут игроков, а также представили геймплей.

В частности, в новом футбольном симуляторе появятся новые женские лиги — Лига чемпионов, Бундеслига, Liga F (Испания) — и женский раздел Ultimate Team. Сам режим также получит изменения. Так, пользователей ждут обновленные карточки, в которых можно прокачивать характеристики футболистов.

Эрлинг Холанн на обложке EA Sports FC 24

Предстоящая игра внедрила технологию Hypermotion V. Это делает симулятор максимально приближенным к реальности, что можно было увидеть в геймплейном трейлере.

Обложку стандартной версии игры представляет Эрлинг Холанн. Релиз EA Sports FC 24 запланирован на 29 сентября. Пользователи, оформившие предзаказ, получат ранний доступ за три дня до выхода.