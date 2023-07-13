Electronic Arts показала геймплей, обложку и дату релиза EA Sports FC 24

Издатель видеоигр Electronic Arts провел презентацию будущего футбольного симулятора EA Sports FC 24.
В рамках мероприятия в Амстердаме руководители компании рассказали о новшествах, которые ждут игроков, а также представили геймплей.
В частности, в новом футбольном симуляторе появятся новые женские лиги — Лига чемпионов, Бундеслига, Liga F (Испания) — и женский раздел Ultimate Team. Сам режим также получит изменения. Так, пользователей ждут обновленные карточки, в которых можно прокачивать характеристики футболистов.
Предстоящая игра внедрила технологию Hypermotion V. Это делает симулятор максимально приближенным к реальности, что можно было увидеть в геймплейном трейлере.
Обложку стандартной версии игры представляет Эрлинг Холанн. Релиз EA Sports FC 24 запланирован на 29 сентября. Пользователи, оформившие предзаказ, получат ранний доступ за три дня до выхода.
Целых две секунды геймплея,мммм вкуснятина:)
интересно разрабы вкурсе что они уже лет 10 не обновляют модельки болельщиков,наверно чтобы в 60 фпс на консолях шла
p.s прошу прощения за 60 фпс,в них она идёт лишь во время геймплея когда низкополигональные моделки бегают по полю,а во время празднования голов,или при подаче углового когда камера приближена и в кадре много объектов фпс снижается до кинематографичных 30:)))
И то в режиме производительности 😝
женщины на замену мужикам? эт 4то за бред