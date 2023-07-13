EA Sports FC 24 2023 г.
4.1 8 оценок

Electronic Arts показала геймплей, обложку и дату релиза EA Sports FC 24

Simple Jack
Новости

Издатель видеоигр Electronic Arts провел презентацию будущего футбольного симулятора EA Sports FC 24.

В рамках мероприятия в Амстердаме руководители компании рассказали о новшествах, которые ждут игроков, а также представили геймплей.

В частности, в новом футбольном симуляторе появятся новые женские лиги — Лига чемпионов, Бундеслига, Liga F (Испания) — и женский раздел Ultimate Team. Сам режим также получит изменения. Так, пользователей ждут обновленные карточки, в которых можно прокачивать характеристики футболистов.

Эрлинг Холанн на обложке EA Sports FC 24
Эрлинг Холанн на обложке EA Sports FC 24

Предстоящая игра внедрила технологию Hypermotion V. Это делает симулятор максимально приближенным к реальности, что можно было увидеть в геймплейном трейлере.

Обложку стандартной версии игры представляет Эрлинг Холанн. Релиз EA Sports FC 24 запланирован на 29 сентября. Пользователи, оформившие предзаказ, получат ранний доступ за три дня до выхода.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
h1fter

Целых две секунды геймплея,мммм вкуснятина:)

интересно разрабы вкурсе что они уже лет 10 не обновляют модельки болельщиков,наверно чтобы в 60 фпс на консолях шла

p.s прошу прощения за 60 фпс,в них она идёт лишь во время геймплея когда низкополигональные моделки бегают по полю,а во время празднования голов,или при подаче углового когда камера приближена и в кадре много объектов фпс снижается до кинематографичных 30:)))

0
Awareness of greatness
прошу прощения за 60 фпс,в них она идёт лишь во время геймплея когда низкополигональные моделки бегают по полю,а во время празднования голов,или при подаче углового когда камера приближена и в кадре много объектов фпс снижается до кинематографичных 30:)))

И то в режиме производительности 😝

0
trojamba

женщины на замену мужикам? эт 4то за бред

-1