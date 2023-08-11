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EA Sports FC 24 29.09.2023
4.3 26 оценок

Electronic Arts представила трейлер EA SPORTS FC для мобильных устройств

Simple Jack
Новости

Electronic Arts опубликовала трейлер футбольного симулятора для мобильных устройств EA SPORTS FC Mobile. Игра является обновлением текущей FIFA Mobile.

В EA SPORTS FC Mobile появятся 18 тыс. игроков, 500 клубов и 30 лиг, а также улучшится игровой процесс на поле. Релиз EA SPORTS FC Mobile запланирован на 26 сентября для iOS и Android.

29 сентября также выйдет EA Sports FC 24 для PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. В игре будет 19 тыс. футболистов из 700 команд, 100 стадионов и 30 лиг. EA Sports FC 24 официально получит русскую локализацию.

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