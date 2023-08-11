Electronic Arts представила трейлер EA SPORTS FC для мобильных устройств

Electronic Arts опубликовала трейлер футбольного симулятора для мобильных устройств EA SPORTS FC Mobile. Игра является обновлением текущей FIFA Mobile.

В EA SPORTS FC Mobile появятся 18 тыс. игроков, 500 клубов и 30 лиг, а также улучшится игровой процесс на поле. Релиз EA SPORTS FC Mobile запланирован на 26 сентября для iOS и Android.

29 сентября также выйдет EA Sports FC 24 для PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. В игре будет 19 тыс. футболистов из 700 команд, 100 стадионов и 30 лиг. EA Sports FC 24 официально получит русскую локализацию.