Electronic Arts выпустила первый трейлер EA Sports FC 24

Полная презентация EA Sports FC 24 состоится 13 июля, и именно в этот день мы увидим конкретные кадры игры, которая положит начало совершенно новой серии - EA не пришла к соглашению с Международной федерацией футбола, поэтому "FIFA 24 от EA" не будет дебютировать в 2024 году, а вместо нее мы будем играть в игру EA Sports, которая больше не будет ассоциироваться с серией FIFA.
Перед Electronic Arts стоит действительно серьезная задача: компания должна убедить всех игроков получить в свои руки EA Sports FC в 2023 году. Как сообщается, разработчики предоставят контент, который был невозможен в серии FIFA из-за того, что федерация блокировала некоторые идеи разработчиков.
Первый трейлер очень показателен - компания упоминает о 30 годах выступлений на газоне с полными трибунами (именно столько длилось соглашение EA и FIFA), но теперь грядет "совершенно другая игра".
Компания-производитель электроники упоминает, что производство "не знает границ", что может подтверждать утечки о том, что мужчины и женщины будут соревноваться на одних и тех же полях. В материале фигурирует ряд нынешних звезд мирового футбола, а также некоторые легенды.
Выглядит трэшово. Сборная солянка в раздевалке, к чему это?
Как обычно нифига не понятно, ждем геймплея 13 числа...
Е бой, это мы покупаем🙂🙂🙂Походка Хохланда, это отдельное искусство 🤣🤣🤣🤣
welcome to the club buddy
Очередная серия донатной помойки.
Когда они сделают нормально? Каждая часть выпускает, а общую не может делать. Кринж.
Бабамужик, п*₽ор, негр (кто-то из них наверняка транс). Булщит бинго.
Ждем умников которые будут говорить, что из года в год все одно и тоже, это же футбол тут сложно что-то изменить
Забей, на ПГ всегда так относились, даже гадать нечего
Не охота что бы всё как в пес скатилось, это уныло будет(
Пес лучше фифы однозначно, фифа аркада , пес симулятор
только вот ПЕС закончился ровно в 2020 году, а вместо него сейчас убогая донатная помойка с графикой прошлого десятилетия