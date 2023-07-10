Electronic Arts выпустила первый трейлер EA Sports FC 24 ©

Полная презентация EA Sports FC 24 состоится 13 июля, и именно в этот день мы увидим конкретные кадры игры, которая положит начало совершенно новой серии - EA не пришла к соглашению с Международной федерацией футбола, поэтому "FIFA 24 от EA" не будет дебютировать в 2024 году, а вместо нее мы будем играть в игру EA Sports, которая больше не будет ассоциироваться с серией FIFA.

Перед Electronic Arts стоит действительно серьезная задача: компания должна убедить всех игроков получить в свои руки EA Sports FC в 2023 году. Как сообщается, разработчики предоставят контент, который был невозможен в серии FIFA из-за того, что федерация блокировала некоторые идеи разработчиков.

Первый трейлер очень показателен - компания упоминает о 30 годах выступлений на газоне с полными трибунами (именно столько длилось соглашение EA и FIFA), но теперь грядет "совершенно другая игра".

Компания-производитель электроники упоминает, что производство "не знает границ", что может подтверждать утечки о том, что мужчины и женщины будут соревноваться на одних и тех же полях. В материале фигурирует ряд нынешних звезд мирового футбола, а также некоторые легенды.