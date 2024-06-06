Евро-2024 приходит в EA Sports FC 24: разработчики добавили тематический игровой режим

Футбольный симулятор EA Sports FC 24 получил масштабное обновление, которое добавило в игру режим, посвящённый грядущему Чемпионату Европы по футболу 2024 года. Поклонники виртуального футбола теперь могут погрузиться в атмосферу престижного турнира и попытаться привести свою любимую сборную к победе.

В новом режиме игроки получают возможность по-своему разыграть финальную стадию Евро-2024, используя актуальные составы национальных команд и детально воссозданные стадионы, на которых будут проходить реальные матчи чемпионата. Разработчики постарались максимально приблизить виртуальный турнир к настоящему, чтобы игроки могли в полной мере ощутить накал страстей и дух соревнования.

Пользователи EA Sports FC 24 также смогут создать уникального футболиста и присоединить его к одной из сборных, чтобы побороться за победу на виртуальном Евро-2024. Эта возможность добавляет в игру элемент персонализации и позволяет каждому почувствовать себя непосредственным участником грандиозного футбольного праздника.

Напомним, что реальный Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдёт с 14 июня по 14 июля на полях Германии. Национальные сборные со всего континента будут сражаться за право называться сильнейшей командой Европы и поднять над головой престижный трофей.