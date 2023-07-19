"Не играйте": разработчики футбольного симулятора EA Sports FC 24 резко ответили на критику ©

Разработчики из студии EA Sports в этом году впервые отказались от знаменитой серии футбольных симуляторов FIFA, в пользу совершенно нового названия — EA Sports FC 24. Несмотря на обновление бренда и смену подзаголовка игры, игроки остались крайне недовольны анонсом. Сильную негативную реакцию в сообществе вызвало неоднозначное нововведение в игре, которое позволяет на одном поле играть женскими и мужскими футболистами. Тем, кто недоволен этой фишкой, разработчики советуют в нее не играть.

Футболистки будут доступны для игры в рамках популярного сетевого режима Ultimate Team. В нем игроки могут объединять звезд футбола с разных лиг, стран и теперь еще полов. Такое решение подверглось критике со стороны игроков, которые считают, что женщины не находятся на том же уровне, что и мужчины в футболе, даже в виртуальном мире.

Исполнительный продюсер и вице-президент EA Джон Шеперд в интервью для IGN заявил, что разработчики нового футбольного симулятора внимательно прислушиваются к мнению своих игроков. Многие визуальные и геймплейные улучшения EA Sports FC 24 были созданы на основе отзывов игроков, однако авторы оставляют за собой право развивать проект. Как отмечает руководитель компании, команда считает мужчин и женщин одинаковыми по силе навыков в футболе, поэтому их было решено объединить в Ultimate Team. Разработчики рекомендуют отказаться от игры в EA Sports FC 24 или изучить другие режимы, если вы не готовы к "современному миру с равными правами".