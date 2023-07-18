Новый геймплейный ролик EA Sports FC 24 знакомит с некоторыми новшествами ©

Компания Electronic Arts представила EA Sports FC 24. Компания выпустила видеоролик, демонстрирующий все новые возможности и основные моменты новой главы серии, ранее известной как FIFA. Геймплейный ролик можно посмотреть ниже.

В ролике мы можем увидеть различные элементы EA Sports FC 24, такие как HyperMotion V, Play Styles и улучшенный игровой движок Frostbite.

Как мы уже рассказывали в нашем видеоролике, в EA Sports FC 24 используется HyperMotion V, или "объемный", термин, которым EA обозначает способность анализировать движения во время телеигр. Эта новая эволюция технологии, используемой Electronic Arts на протяжении многих лет, позволила команде получить доступ к большему количеству анимаций самых известных футболистов, с множеством деталей, касающихся движений рук, кистей, положения торса и т.д.

С другой стороны, Play Styles (игровых стилей) - это специальные бонусы, позволяющие использовать уникальную манеру игры того или иного футболиста EA Sports FC 24: например, Винисиус Жуниор обладает качеством Play Styles в дриблинге, а Мбаппе способен более эффективно атаковать открытые пространства. В течение нескольких месяцев будут появляться новые варианты уже существующих в игре футболистов с большим количеством Play Styles (семь на старте для каждого игрока, максимум десять - в будущем). Всего будет 34 варианта игровых стилей, но с учетом того, что появятся версии "Plus" и "Gold", их количество удвоится.

Наконец, поясняется, что Frostbite был улучшен и стал еще более масштабируемым. Так, например, версия для Switch не будет "наследием", то есть будет включать некоторые улучшения, а не являться копией предыдущих изданий. В ней будут присутствовать практически те же режимы, что и в версиях для PS4 и Xbox One, но не будет кросс-игры и новой функции HyperMotion V (которая также отсутствует на PS4 и Xbox One). Также на Switch EA Sports FC 24 не будет выходить за пределы 30 FPS.

Что касается режимов в EA Sports FC 24, то здесь мы найдем Football Club Ultimate Team, два привычных режима карьеры (тренера и игрока), Club и Volta.