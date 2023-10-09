По заявлению издателя, EA Sports FC 24 привлекла на старте больше игроков, чем FIFA 23 ©

По словам издателя, новый футбольный бренд компании Electronic Arts успешно стартовал.

EA Sports FC 24 привлекла "более 11,3 млн. игроков по всему миру, в том числе через EA Play", в течение первой недели продаж, утверждает компания.

Для сравнения, в аналогичном пресс-релизе, сообщавшем о "рекордном запуске FIFA 23" в прошлом году, говорилось, что за первую неделю игра привлекла 10,3 млн. игроков. Однако в пресс-релизе не уточнялось, входят ли в эту цифру подписчики EA Play, которые, возможно, опробовали игру, но не приобрели ее.

EA Sports FC Mobile, последняя игра из серии мобильных футбольных игр компании, которая также провела ребрендинг после разделения EA и FIFA, по данным EA, была установлена 2,2 млн. раз в день релиза.

За 10 дней после релиза 26 сентября игру скачали более 11,2 млн. новых пользователей, говорится в сообщении.

Помимо того, что в игру вернулись миллионы наших давних игроков, число новых игроков в FC 24 выросло почти на 20% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о том, что футбольные фанаты во всем мире с нетерпением ждут вступления в клуб. Мы создаем крупнейшее в мире футбольное сообщество с помощью EA Sports FC, и мы только начинаем.

В мае прошлого года компания EA объявила о прекращении почти 30-летнего сотрудничества с FIFA и о том, что она планирует запустить новую футбольную серию.