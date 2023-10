Продажи EA Sports FC 24 Ultimate Edition превысили 6,8 млн копий ©

Франшиза FIFA никогда не была коммерчески прибыльной для EA, и это не изменилось даже с изменением ее названия. Игра EA Sports FC 24 поступила в продажу во всем мире на прошлой неделе, но до этого она была доступна в течение недели, причем владельцам Ultimate Edition был предоставлен ранний доступ.

Как сообщает Financial Times, компания EA объявила, что за период раннего доступа было продано 6,8 млн. копий EA Sports FC 24, что на 35% больше, чем продажи за период раннего доступа прошлогодней FIFA 23. Стоит отметить, что в это время игра также была доступна в 10-часовом пробном режиме для подписчиков EA Play (и, соответственно, Xbox Game Pass Ultimate), поэтому количество игроков, набравшихся до ее глобального релиза, было выше, чем объем продаж.

EA Sports FC 24 также дебютировала на первом месте в чартах розничной торговли в Великобритании на прошлой неделе. Несмотря на то, что продажи игры на физических носителях оказались ниже, чем у FIFA 23, она заняла второе место в регионе по количеству продаж на физических носителях в 2023 году, уступив лишь The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

EA Sports FC 24 доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.