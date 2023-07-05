Слух: появилась возможная дата выхода EA Sports FC 24 - замены серии FIFA

Electronic Arts определилась с датой выхода EA Sports FC 24 — замены серии футбольного симулятора FIFA. Игру планируют выпустить 29 сентября 2023 года. Об этом сообщил инсайдер billbil-kun.

У EA Sports FC 24 будет Ultimate-издание, владельцы которого получат ранний доступ к футбольному симулятору с 22 сентября 2023 года. Также игра появится в библиотеке сервиса EA Play — его подписчикам станет доступно 10-часовое демо.

В начале мая 2022 года EA объявила о ребрендинге FIFA в EA Sports FC. По данным инсайдера Тома Хендерсона, игра получит кроссплей между платформами и женскую футбольную лигу, а цикл будет развиваться по модели eFootbal от Konami.

EA Sports FC 24 выйдет осенью 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. В июле разработчики футбольного симулятора пообещали рассказать подробнее об игре.