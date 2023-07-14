Слух: в EA Sports FC 24 будет русский язык

Информация о локализации появилась на странице футбольного симулятора в EA App и eShop, однако в Steam ее нет
Вечером 13 июля Electronic Arts показала дебютный геймплейный трейлер EA Sports FC 24 — игры, которая станет заменой серии FIFA. Вместе с этим разработчики открыли страницы предзаказа в Steam, EA App и eShop.
В цифровых магазинах также появилась информация о локализации EA Sports FC 24. Согласно страницам игры в EA App и eShop, футбольный симулятор все же получит перевод на русский язык.
Однако информация о локализации EA Sports FC 24 в Steam совершенно другая. На странице футбольного симулятора разработчики указали перевод на 12 языков, среди которых отсутствует русский.
EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
Не та игра
Ну лучше везде, чем негде. Даже в таких проектах.
А так. Думаю сейчас студии перевода и озвучивания оформятся в казахстане и других странах. И русский снова будет везде. Если пыня, конечно, не сотворит еще большей дичи. То сейчас основная проблема отсутствия перевода, это невозможность этот перевод заказать,проконтролировать, заплатить за него и т.д. Сам то ру рынок корпорации не то что бы хотели потерять. От того то перевод много где и есть, а кое где даже озвучка.
Тут больше желание самого издателя, даже Японцы начали переводить свои игры на русский. Пример Take-Two показывает, что издатели намеренно вырезают готовые локализации. Никогда не поверю, что компании с миллиардами не могут найти группу для локализации в Штатах
Какой пример? Ты точно можешь сказать что она была готова? Я нет.
И с каких пор в штатах начали говорить на русском. Все студии локализации на ру находились в россии. А не в штатах.
А японцы вообще не показатель. Их переводы не поддаются логике. Что то они переводят ,а что то нет. И это может быть в рамках одного издателя-разработчика. Та же якудза. Одни части переведены, другие нет. Почему та или иная переведена, а другая нет. А хрен его знает. Словно как карта легла.
А есть разница на каком языке лутбоксы ака карточки открывать? Её не для игры покупают и делают
А EA неплохо так устроились ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Вы там определитесь уже будет доступен или нет
Epic:
И в epic пока что можно приобрести игру без гемора(смена региона и т.д.):