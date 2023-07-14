Слух: в EA Sports FC 24 будет русский язык

Информация о локализации появилась на странице футбольного симулятора в EA App и eShop, однако в Steam ее нет

Вечером 13 июля Electronic Arts показала дебютный геймплейный трейлер EA Sports FC 24 — игры, которая станет заменой серии FIFA. Вместе с этим разработчики открыли страницы предзаказа в Steam, EA App и eShop.

В цифровых магазинах также появилась информация о локализации EA Sports FC 24. Согласно страницам игры в EA App и eShop, футбольный симулятор все же получит перевод на русский язык.

Однако информация о локализации EA Sports FC 24 в Steam совершенно другая. На странице футбольного симулятора разработчики указали перевод на 12 языков, среди которых отсутствует русский.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.