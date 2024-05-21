Топ-10 самых продаваемых игр в Великобритании не дают места новинкам

Компания GfK опубликовала новый топ-10 самых продаваемых игр в Великобритании, и мы видим, что список наименований не отличается особым разнообразием. Топ-10 за период с 12 по 18 мая выглядит следующим образом:

EA Sports FC 24 Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Hogwarts Legacy Mortal Kombat 11 Ultimate The Sims 4: For Rent Super Mario Bros. Wonder Minecraft Football Manager 2024 Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V

В основном рейтинг представляет собой коллекцию знакомых имен, которые возвращаются на неделе, бедной на новые релизы. Здесь есть классические вечно актуальные игры, такие как EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy, Minecraft, Mario Kart 8 Deluxe и GTA 5. Super Mario Bros. Wonder также продолжает демонстрировать хорошие результаты спустя несколько месяцев, а некоторые игры вернулись, вероятно, благодаря различным акциям, например Mortal Kombat 11 Ultimate, которая, как сообщается, продавалась на этой неделе только на PlayStation.

Stellar Blade продолжает падать в рейтинге и опускается с тринадцатого места на прошлой неделе на двадцать вторую позицию. В чартах также появились Unicorn Overlord, Digimon Survive, Sonic Superstars, Borderlands 3 Ultimate Edition, Minecraft Dungeons: Ultimate Edition и It Takes Two. Все они не входили в Топ-40 на прошлой неделе.