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EA Sports FC 24 29.09.2023
4.2 45 оценок

В EA Sports FC 24 остались русские комментаторы Черданцев и Генич

Simple Jack
Новости

Игроки обнаружили, что в новом футбольном симуляторе EA Sports FC 24 от компании Electronic Arts остались русскоязычные комментаторы. Однако их голоса были записаны давно.

Комментаторы не объявляли о сотрудничестве с EA. Скорее всего, разработчики просто добавили в EA Sports FC 24 записи прошлых лет и не заплатили за озвучку.

Сейчас в EA Sports FC 24 можно услышать русских комментаторов Черданцева и Генича. По слухам, они уже записали много фраз для игровых ситуаций в один год, а в следующих сезонах лишь доозвучивали новые фамилии.

Владельцы ультимативного издания EA Sports FC 24 уже могут опробовать игру. Игроки получили форму Nike x EA SPORTS FC в Ultimate Team, 4600 FC Points и ряд других бонусов.

Официальный релиз EA Sports FC 24 состоится 29 сентября 2023 года на ПК, а также консолях Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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-1
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
trava10

Благо там есть функция убавления громкости комментаторов до нуля) хотя о чём я, ведь в это поделие можно ещё лет десять не играть, ведь ничего не изменилось...

3
MeduzaRUS

Копипастнули из 23 и всё, лучше бы не добавляли вообще

1
M1KERUS

У клоунов попка подгорит наверное

0
AndralStormborn

Ну так они русские евреи,вот и оставили

-3
Playstation Турция

Вася Рогов хорош, из оперов в комментаторы.

-5