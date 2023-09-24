В EA Sports FC 24 остались русские комментаторы Черданцев и Генич

Игроки обнаружили, что в новом футбольном симуляторе EA Sports FC 24 от компании Electronic Arts остались русскоязычные комментаторы. Однако их голоса были записаны давно.

Комментаторы не объявляли о сотрудничестве с EA. Скорее всего, разработчики просто добавили в EA Sports FC 24 записи прошлых лет и не заплатили за озвучку.

Сейчас в EA Sports FC 24 можно услышать русских комментаторов Черданцева и Генича. По слухам, они уже записали много фраз для игровых ситуаций в один год, а в следующих сезонах лишь доозвучивали новые фамилии.

Владельцы ультимативного издания EA Sports FC 24 уже могут опробовать игру. Игроки получили форму Nike x EA SPORTS FC в Ultimate Team, 4600 FC Points и ряд других бонусов.

Официальный релиз EA Sports FC 24 состоится 29 сентября 2023 года на ПК, а также консолях Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.