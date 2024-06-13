В России выросли продажи футбольных симуляторов до 55% в преддверии Евро 2024

Ритейлеры сообщили о повышенном спросе на футбольные симуляторы в России в 2024 году. Популярностью пользуются eFootball™ 2024, EA Sports FC 24, FIFA 2023 и Football Manager 2024.

Эксперты портала «Известия» отметили, что повышенный интерес может быть связан с грядущим чемпионатом Европы по футболу, Олимпийскими играми в Париже и другими крупными соревнованиями. Играя в симуляторы, фанаты получают контент по турнирам и становятся причастными к данным состязаниям.

Спрос на тайтлы вырос до 55% по сравнению с прошлым годом. Рост продаж подтвердили пресс-службы онлайн-маркетплейсов Ozon и Wildberries. При этом средний чек покупок остался на прежнем уровне. В мае также был зафиксирован высокий интерес пользователей сервиса МТС Fog Play к симуляторам. Количество игровых сессий выросло на 30% по сравнению с апрелем. Самой популярной игрой стала EA Sports FC 24. На данный тайтл пришлось 50% от всех сессий. На второй строчке оказалась FIFA 23 (45%). Замкнула тройку лидеров FIFA 22 (15%).

4 июня Electronic Arts представила новый режим для футбольного симулятора EA Sports FC 24. В игре появился виртуальный чемпионат Евро 2024. Геймеры получили улучшенные карточки футболистов и другой контент по турниру, который пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

Отметим, количество одновременных пользователей в EA Sports FC 24 на момент написания новости в цифровой платформе Steam составляет 26 223. В пике отметка превысила 56 тысяч.