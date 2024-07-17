Анонсирована EA Sports FC 25 - новая часть футбольного симулятора

EA анонсировала FC 25 — следующую часть футбольного симулятора (бывш. FIFA). Игра выйдет 27 сентября на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Разработчики обещают улучшенный ИИ, переработанную систему игровых стратегий, карьеру с женскими командами и новый режим «Rush 5 на 5». В последнем пользователи смогут сыграть в мини-футбол, собрав команду мечты.

EA Sports FC 25 выпустят в двух изданиях: стандартном за 6999 рублей и Ultimate за 9899 рублей. Владельцы расширенной версии получат доступ к игре на 7 дней раньше релиза, внутриигровую валюту и другие награды.