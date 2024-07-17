ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
EA Sports FC 25 27.09.2024
Симулятор, Спорт, Футбол
4.9 11 оценок

Анонсирована EA Sports FC 25 - новая часть футбольного симулятора

Simple Jack
Новости

EA анонсировала FC 25 — следующую часть футбольного симулятора (бывш. FIFA). Игра выйдет 27 сентября на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Разработчики обещают улучшенный ИИ, переработанную систему игровых стратегий, карьеру с женскими командами и новый режим «Rush 5 на 5». В последнем пользователи смогут сыграть в мини-футбол, собрав команду мечты.

EA Sports FC 25 выпустят в двух изданиях: стандартном за 6999 рублей и Ultimate за 9899 рублей. Владельцы расширенной версии получат доступ к игре на 7 дней раньше релиза, внутриигровую валюту и другие награды.

Источник  
-14
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Footmob
EA Sports FC 25 выпустят в двух изданиях: стандартном за 6999 рублей и Ultimate за 9899 рублей.

о, 10к игры подъехали.

0
worys

А че ето, Майлз Моралес же вроде всместо Питера Паркера терь челопук а тут в футбол подался.

0
Sean Clay

Вот как...

-2