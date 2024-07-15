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EA Sports FC 25 27.09.2024
Симулятор, Спорт, Футбол
6 4 оценки

EA показала обложку Ultimate-издания EA Sports FC 25 и назвала дату премьеры

butcher69
Новости

EA Sports имеет обыкновение анонсировать новые части своих ежегодных спортивных игр примерно в это время каждый год, и, конечно, утечки утверждали, что EA Sports FC 25 будет анонсирована в ближайшее время. Неудивительно, что так оно и оказалось: EA официально представила новую часть футбольного симулятора этого года, и это произошло на волне победы Испании на чемпионате Европы.

Полноценную демонстрацию EA Sports FC 25 состоится 17 июля, так что мы можем ожидать, что узнаем больше о самой игре уже через пару дней. Пока же EA Sports сообщила о пяти звездах, которые украсят обложку Ultimate Edition этого года. На ней будут изображены три легенды в отставке - Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан и Джанлуиджи Буффон, а также две нынешние звезды - Джуд Беллингем из "Реала" и Айтана Бонмати из "Барселоны".

Согласно утечкам, EA Sports FC 25 выйдет в сентябре для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

-1
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
SULIK 712

легенды

2
Tiger Goose

Футбол переоценён.

0
Mopsetskiy

Как и 3 часть макса пейна

1
Александр Назарко

ща тебе кучка придурков со стадный мышлением минусов напихает

-8
супер пиявка Александр Назарко

ну почему же со стадным мышлением? есть футбольный симулятор лучше? напиши название я сразу FC брошу и буду в него играть! PES не предлагать это кал.

0
MeduzaRUS супер пиявка

нету аналогов, брат(

0
супер пиявка

найс

0
MeduzaRUS

Пожалуйста, пусть эта часть будет шедевром...

0
Ziyter7

Снова цифру в логотипе поменяли?

-2