EA показала обложку Ultimate-издания EA Sports FC 25 и назвала дату премьеры

EA Sports имеет обыкновение анонсировать новые части своих ежегодных спортивных игр примерно в это время каждый год, и, конечно, утечки утверждали, что EA Sports FC 25 будет анонсирована в ближайшее время. Неудивительно, что так оно и оказалось: EA официально представила новую часть футбольного симулятора этого года, и это произошло на волне победы Испании на чемпионате Европы.

Полноценную демонстрацию EA Sports FC 25 состоится 17 июля, так что мы можем ожидать, что узнаем больше о самой игре уже через пару дней. Пока же EA Sports сообщила о пяти звездах, которые украсят обложку Ultimate Edition этого года. На ней будут изображены три легенды в отставке - Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан и Джанлуиджи Буффон, а также две нынешние звезды - Джуд Беллингем из "Реала" и Айтана Бонмати из "Барселоны".

Согласно утечкам, EA Sports FC 25 выйдет в сентябре для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.