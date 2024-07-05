EA Sports FC 25 может выйти в сентябре - проверенный источник поделился инсайдерской информацией

Футбольные фанаты могут начинать обратный отсчёт: появилась информация о возможной дате релиза нового симулятора EA Sports FC 25. Известный инсайдер billbil-kun, чьи предсказания нередко оказываются точными, поделился подробностями о грядущем продолжении популярной серии. По словам billbil-kun, релиз EA Sports FC 25 запланирован на 27 сентября 2024 года.

Новая информация также проливает свет на варианты изданий игры. EA Sports FC 25 будет доступна в двух версиях: Standard и Ultimate. Любителям раннего доступа стоит обратить внимание на Ultimate Edition — её обладатели смогут начать игру на неделю раньше, а именно с 20 сентября 2024 года. Подписчики сервиса EA Play также не останутся в стороне — им предоставят возможность опробовать игру в рамках 10-часовой пробной версии.

Что касается ценовой политики, то здесь EA, похоже, решила не экспериментировать. Стоимость версий EA Sports FC 25 останется на уровне предшественника, выпущенного в прошлом году. За стандартное издание придётся выложить 69,99 долларов, в то время как Ultimate Edition обойдётся в 99,99 долларов.

Относительно сроков официального анонса, billbil-kun выразил уверенность, что он состоится в ближайшие десять дней. Учитывая появление игры в базе данных PlayStation и обилие просочившейся информации, это предположение выглядит вполне правдоподобным.