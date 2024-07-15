Инсайдер раскрыл возможную дату анонса EA Sports FC 25

По информации от проверенного инсайдера billbil-kun, компания EA собирается представить свой новый проект EA Sports FC 25 уже в ближайшее время. Согласно полученным данным, анонс может состояться буквально послезавтра, 17 июля. В этот же день планируется открытие предварительных заказов на игру.

Однако стоит отметить, что даже самые надёжные источники могут ошибаться. Инсайдер подчёркивает: EA всё ещё может внести коррективы в свои планы и изменить дату презентации. Тем не менее, учитывая точность предыдущих прогнозов billbil-kun, в том числе о дате выхода игры, к этой информации стоит отнестись со всей серьёзностью.

Что касается изданий, то EA Sports FC 25 будет доступна в двух вариантах. Стандартная версия обойдётся поклонникам в 70 долларов. Для тех же, кто не может дождаться релиза, предусмотрено Ultimate Edition стоимостью 100 долларов. Его обладатели получат ранний доступ к игре на целую неделю раньше официального запуска. Кроме того, подписчики сервиса EA Play смогут опробовать десятичасовую пробную версию симулятора.

На стандартном издании FC 25 будет красоваться восходящая звезда английского футбола Джуд Беллингем, ныне выступающий за мадридский «Реал». А вот Ultimate Edition, по слухам, станет настоящим подарком для ценителей футбольной истории. На ней предположительно будут изображены легендарные игроки разных эпох: