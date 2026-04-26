Madden NFL 24, EA SPORTS Madden NFL 25, EA SPORTS FC 24 и EA SPORTS FC 25 получили гипервизор-взломы

Для таких игры как Madden NFL 24, EA SPORTS™ Madden NFL 25, EA SPORTS FC™ 24 и EA SPORTS FC™ 25 вышли способы обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты уже позволяет запустить любую игру из списка на процессорах AMD и Intel.

Madden NFL 24 это симулятор американского футбола, основанный на лицензии НФЛ. Игра предлагает реалистичные матчи, управление командами и развитие игроков в режимах карьеры и Franchise. Основной акцент сделан на физике столкновений и поведении игроков на поле.

EA SPORTS Madden NFL 25 является продолжением серии с обновлённой системой физики и улучшенным ИИ. В игре переработаны анимации, тактика и поведение игроков, чтобы приблизить геймплей к реальному футболу. Также расширены режимы карьеры и управления командой.

EA SPORTS FC 24 представляет собой футбольный симулятор, пришедший на смену серии FIFA после разрыва с организацией. В игре представлены реальные клубы, лиги и игроки, а также режимы карьеры и Ultimate Team. Особое внимание уделено технологиям движения игроков и реалистичности матчей.

EA SPORTS FC 25 это новая часть футбольной серии с доработанным геймплеем и улучшенной физикой мяча. Разработчики расширили тактические возможности и добавили новые механики взаимодействия игроков. Игра продолжает развивать онлайн-режимы и карьерные сценарии.

Остаётся дождаться релиза репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.