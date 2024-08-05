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EA Sports FC 25 27.09.2024
Симулятор, Спорт, Футбол
4.6 18 оценок

Новый трейлер EA Sports FC 25 посвятили режиму Ultimate Team

Simple Jack

EA опубликовала новый трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 25, в котором показала популярный сетевой режим Ultimate Team. Здесь игроки собирают состав мечты и пробуют свои силы в матчах против других игроков. Футболисты подбираются как за внутриигровую валюту, так и за реальные деньги.

В новой части EA Sports FC фанаты Ultimate Team получат доступ к режиму Rush, в котором матчи играются в формате мини-футбола 5 на 5 на небольшом поле. Кроме того, в игре появится переработанная тактическая система FC IQ — в ней больше контроля и более реалистичное командное движение.

EA Sports FC 25 поступит в продажу 27 сентября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Обладатели Ultimate Edition смогут начать играть на неделю раньше.

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