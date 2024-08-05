Новый трейлер EA Sports FC 25 посвятили режиму Ultimate Team

EA опубликовала новый трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 25, в котором показала популярный сетевой режим Ultimate Team. Здесь игроки собирают состав мечты и пробуют свои силы в матчах против других игроков. Футболисты подбираются как за внутриигровую валюту, так и за реальные деньги.

В новой части EA Sports FC фанаты Ultimate Team получат доступ к режиму Rush, в котором матчи играются в формате мини-футбола 5 на 5 на небольшом поле. Кроме того, в игре появится переработанная тактическая система FC IQ — в ней больше контроля и более реалистичное командное движение.

EA Sports FC 25 поступит в продажу 27 сентября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Обладатели Ultimate Edition смогут начать играть на неделю раньше.