По слухам, в EA Sports FC 25 может появиться платный сезонный пропуск

Согласно утечкам, в режиме Ultimate Team футбольного симулятора EA Sports FC 25 может появиться платный сезонный пропуск, который начнёт действовать с 24 апреля, одновременно с запуском 7-го сезона и за день до старта события Team of the Season (TOTS).

До этого момента пропуски в игре были полностью бесплатными, в отличие от конкурентов вроде NBA 2K25. Однако теперь EA якобы планирует протестировать монетизацию, предлагая игрокам улучшения через платную прогрессию. При этом можно будет купить пропуск не только за реальные деньги, но и за внутриигровые монеты, что порадует активных игроков.

Официальной информации о наградах пока нет, но в слухах упоминаются лучшие «эволюции» игроков.