По слухам, в EA Sports FC 25 может появиться платный сезонный пропуск

Согласно утечкам, в режиме Ultimate Team футбольного симулятора EA Sports FC 25 может появиться платный сезонный пропуск, который начнёт действовать с 24 апреля, одновременно с запуском 7-го сезона и за день до старта события Team of the Season (TOTS).
До этого момента пропуски в игре были полностью бесплатными, в отличие от конкурентов вроде NBA 2K25. Однако теперь EA якобы планирует протестировать монетизацию, предлагая игрокам улучшения через платную прогрессию. При этом можно будет купить пропуск не только за реальные деньги, но и за внутриигровые монеты, что порадует активных игроков.
Официальной информации о наградах пока нет, но в слухах упоминаются лучшие «эволюции» игроков.
Нормальная тема,я бы ещё платные матчи ввёл в игру,и удары тоже.Типо не задонатил фиг тебе,по воротам не бьёшь,надейся на автоголы.И что бы карточки ещё ярче были,больше денег занёс в EA и твои игроки светятся так что аж на Плутоне видно,ну и вход в игру тоже платный это база в принципе.
ох уж эти жадные ЕА, когда из-за разбирательств в суде выяснилось, что это ФИФА всегда заставляла клепать игры каждый год и запрещали делать всякие сюжетные кампании и так далее
А сейчас их кто заставляет? Да и толком лицензий не осталось, а игра дешевле не стала, хотя основные изменения каждый год это форма команд и смена составов
судья которого можно подкупить
Только вот от фифы они ушла, а вот качество почему-то не изменилось))
Развод гоев продолжается