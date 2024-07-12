Появилась информация о том, что EA Sports FC 25 получит обложку с Джудом Беллингемом из "Реал Мадрид"

Футбольный симулятор EA Sports FC 25 обрёл своего потенциального героя обложки. По данным инсайдера LeanDesign и источников Тома Хендерсона, этой чести удостоится Джуд Беллингем, полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии.

21-летний Беллингем не зря привлёк внимание разработчиков. Прошедший сезон стал для него триумфальным: в составе «сливочных» он завоевал чемпионский титул Испании, поднял над головой кубок Лиги чемпионов и добавил в свою коллекцию Суперкубок страны. Сейчас талантливый игрок готовится к финалу Евро-2024, где его сборная Англии встретится с командой Испании.

Но Беллингем, похоже, станет не единственной звездой на обложке игры. Том Хендерсон поделился информацией о версии Ultimate Edition EA Sports FC 25. По его сведениям, компанию молодому англичанину составят Айтана Бонмати, легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон, а также кумиры прошлых лет — Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм.

Поклонникам футбольных симуляторов осталось недолго ждать официальных новостей. Анонс EA Sports FC 25 ожидается до конца июля, а релиз игры намечен на 27 сентября.