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FC 25 27.09.2024
Симулятор, Спорт, Футбол
6 96 оценок

Разработчики EA Sports FC 25 взялись за масштабное исправление геймплея после отзывов игроков

Lunersun
Новости

EA готовит для FC 25 крупное обновление. Разработчики прислушались к игрокам и сегодня выпустят патч Gameplay Refresh Update, который должен исправить главные проблемы игры.

В свежем блоге Pitch Notes команда рассказала про более чем 50 грядущих изменений. Вот что нас ждёт в обновлении:

  • Переделают базовые механики: пасы, удары, игру вратарей и защиту
  • Сделают перемещение мяча поплавнее
  • Уменьшат количество отборов «в отскок» и перехватов от ИИ
  • Исправят ситуацию, когда защитники слишком быстро догоняют дриблёров
  • Обновят поиск в Rush Club для режима Football Ultimate Team

А что касается продаж, то пока что EA Sports FC 25 показывает разные результаты в продажах. В Европе игра стала хитом года, хотя и стартовала чуть хуже предшественницы — продажи упали на 5%. Зато в США всё отлично: по данным аналитиков из Circana, в сентябре новинка не только возглавила чарты, но и поставила новый рекорд продаж.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Там бабы и мужики так и бегают в одной команде? // Илья Артемьев

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Пользователь ВКонтакте

Баба ли это? Мужик ли это? Очень много вопросов. Это ж игра от еа // Александр Ковалёв

1
Asscat

В ultimate, да. Причём бабы могут быть сильнее мужиков, например.

1
saiditsme Asscat

😂🤣😂🤣😂🤣 шикарная игра. Жаль, что не про футбол.

0
saiditsme

Баба с мужиком плечо в плечо 🤣

0
Nodas

А зачем ? Неужели не могли все это в новой части сделать, один хрен каждый год их выпускают

1
Wolfenstein

мало баб добавили , нуд мод кстати есть ?

0
MeduZaRUS

нет🤣🤣🤣

0
MeduZaRUS

Интересно, интересно

0
JohnTornton

а в прошлых частях не хотят пофиксить зависания игры, когда между меню ходишь?

0
Mranabiz

Создатели на футбола ещё не проснулись, все уже массово переообуваются прям в полете на тему повестки, а эти все ещё не в курсе, что ветер подул в другую сторону и продолжают м и ж в одних матчах использовать..

0
MeduZaRUS

тут наврятли это коснётся

0