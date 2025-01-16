Разработчики EA Sports FC 25 взялись за масштабное исправление геймплея после отзывов игроков

EA готовит для FC 25 крупное обновление. Разработчики прислушались к игрокам и сегодня выпустят патч Gameplay Refresh Update, который должен исправить главные проблемы игры.

В свежем блоге Pitch Notes команда рассказала про более чем 50 грядущих изменений. Вот что нас ждёт в обновлении:

Переделают базовые механики: пасы, удары, игру вратарей и защиту

Сделают перемещение мяча поплавнее

Уменьшат количество отборов «в отскок» и перехватов от ИИ

Исправят ситуацию, когда защитники слишком быстро догоняют дриблёров

Обновят поиск в Rush Club для режима Football Ultimate Team

А что касается продаж, то пока что EA Sports FC 25 показывает разные результаты в продажах. В Европе игра стала хитом года, хотя и стартовала чуть хуже предшественницы — продажи упали на 5%. Зато в США всё отлично: по данным аналитиков из Circana, в сентябре новинка не только возглавила чарты, но и поставила новый рекорд продаж.