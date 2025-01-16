Разработчики EA Sports FC 25 взялись за масштабное исправление геймплея после отзывов игроков

EA готовит для FC 25 крупное обновление. Разработчики прислушались к игрокам и сегодня выпустят патч Gameplay Refresh Update, который должен исправить главные проблемы игры.
В свежем блоге Pitch Notes команда рассказала про более чем 50 грядущих изменений. Вот что нас ждёт в обновлении:
- Переделают базовые механики: пасы, удары, игру вратарей и защиту
- Сделают перемещение мяча поплавнее
- Уменьшат количество отборов «в отскок» и перехватов от ИИ
- Исправят ситуацию, когда защитники слишком быстро догоняют дриблёров
- Обновят поиск в Rush Club для режима Football Ultimate Team
А что касается продаж, то пока что EA Sports FC 25 показывает разные результаты в продажах. В Европе игра стала хитом года, хотя и стартовала чуть хуже предшественницы — продажи упали на 5%. Зато в США всё отлично: по данным аналитиков из Circana, в сентябре новинка не только возглавила чарты, но и поставила новый рекорд продаж.
Там бабы и мужики так и бегают в одной команде? // Илья Артемьев
Баба ли это? Мужик ли это? Очень много вопросов. Это ж игра от еа // Александр Ковалёв
В ultimate, да. Причём бабы могут быть сильнее мужиков, например.
😂🤣😂🤣😂🤣 шикарная игра. Жаль, что не про футбол.
Баба с мужиком плечо в плечо 🤣
А зачем ? Неужели не могли все это в новой части сделать, один хрен каждый год их выпускают
мало баб добавили , нуд мод кстати есть ?
нет🤣🤣🤣
Интересно, интересно
а в прошлых частях не хотят пофиксить зависания игры, когда между меню ходишь?
Создатели на футбола ещё не проснулись, все уже массово переообуваются прям в полете на тему повестки, а эти все ещё не в курсе, что ветер подул в другую сторону и продолжают м и ж в одних матчах использовать..
тут наврятли это коснётся