Стали известны системные требования к ПК EA SPORTS FC 25

Electronic Arts объявила, что EA SPORTS FC 25 выйдет на ПК 27 сентября. Чтобы отпраздновать это объявление, компания поделилась официальными системными требованиями игры к ПК.

EA SPORTS FC 25 будет работать на движке Frostbite Engine. Для её запуска вам понадобится как минимум AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i5 6600K с 8 ГБ оперативной памяти и AMD RX 570 или Nvidia GTX 1050Ti. Для игры также потребуется 100 ГБ свободного места на диске.

EA рекомендует использовать AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7 6700 с 12 ГБ ОЗУ и AMD RX 5600 XT или Nvidia GTX 1660.

Наконец, как и предыдущая версия, версия для ПК будет основана на версии для PS5/Xbox Series X.

Минимальные:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система

ОС: Windows 10 – 64-разрядная (последнее обновление)

Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i5 6600k

Память: 8 ГБ ОЗУ

Видеокарта: AMD RX 570 или Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: версия 12

Сеть: широкополосное подключение к Интернету

Накопитель: 100 ГБ свободного места

Звуковая карта: DirectX 12 совместимая видеокарта или эквивалент (уровень функций 12_0)

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