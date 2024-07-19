Стали известны системные требования к ПК EA SPORTS FC 25

Electronic Arts объявила, что EA SPORTS FC 25 выйдет на ПК 27 сентября. Чтобы отпраздновать это объявление, компания поделилась официальными системными требованиями игры к ПК.
EA SPORTS FC 25 будет работать на движке Frostbite Engine. Для её запуска вам понадобится как минимум AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i5 6600K с 8 ГБ оперативной памяти и AMD RX 570 или Nvidia GTX 1050Ti. Для игры также потребуется 100 ГБ свободного места на диске.
EA рекомендует использовать AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7 6700 с 12 ГБ ОЗУ и AMD RX 5600 XT или Nvidia GTX 1660.
Наконец, как и предыдущая версия, версия для ПК будет основана на версии для PS5/Xbox Series X.
Минимальные:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 – 64-разрядная (последнее обновление)
- Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i5 6600k
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD RX 570 или Nvidia GTX 1050 Ti
- DirectX: версия 12
- Сеть: широкополосное подключение к Интернету
- Накопитель: 100 ГБ свободного места
- Звуковая карта: DirectX 12 совместимая видеокарта или эквивалент (уровень функций 12_0)
Рекомендуемые:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 – 64-разрядная (последнее обновление).
- Процессор: AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7 6700
- Память: 12 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD RX 5600 XT или Nvidia GTX 1660
- DirectX: Версия 12
- Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
- Накопитель: 100 ГБ свободного места
- Звуковая карта: DirectX 12 Совместимая видеокарта или эквивалент (уровень функций 12_0)
Трассировка лучей подьедет😁😁😁
Кста про 100 гб. Я бы понял если допустим там были стадионы всех чемпионатов, лица всех игроков топовых команд но это не так. Допустим люблю я играть чемпионат Турции и ? Что мы получаем ? большинство команд в турции без реальных лиц и стадионов.. втф?? (Я знаю что в игре есть только некоторые стадики, я про каждый стадик отдельно для команды писал). Саудиты хайповали в прошлом сезоне и где спрашивается хоть один стадион лицензионный ??
Если PES с патчами весит 100 гб ( а то и больше) это понятно моды все дела, а вот фифа без модов и голая весит 100 гб это конечно туфта лютая...
Как это работает? Как эта шляпа может занимать такое непозволительное дисковое пространство? Я понимаю, допустим, современная колофдюде весит дофига и больше из-за того, что образины из Активижен Близзард так и не научились сжимать свои 8К текстуры, но ФИФА? Серьёзно, клятый футбольчик весит 100 Гб? Ну дела. Прогнозирую сильный прогрев выхлопных труб у фанатов этого "развлечения".
У 24 части тоже в требованиях указано 100 ГБ, но сама игра занимает 40 ГБ. Из них папка с ру озвучкой 2 ГБ и половину думаю занимают модели стадионов/игроков
ну так купи себе накопитель побольше и не ной
Речь не о том, что не хватает места на накопителе, а о том, что уж сраная ФИФА точно не должна занимать столько места.