В EA решили, что футбольные фанаты недостаточно тратят денег - теперь в FC 25 есть премиум-пропуск

Electronic Arts всё же добавила новый способ выкачивать деньги из футбольных фанатов — в EA Sports FC 25 появился премиум-пропуск. Его добавили в седьмой сезон, который стартовал сегодня. И да, компания пытается представить это как заботу об «игровом опыте».

За этот пропуск придётся выложить 500 тысяч внутриигровых монет. Если не хотите фармить, то можно раскошелиться на реальные деньги — 1000 очков FC, или около 10 долларов. Взамен обещают 40 уровней всякого добра, а главной приманкой выступает легендарный игрок «Баварии» Франк Рибери с рейтингом 96.

Напоследок разработчики сказали, что будут «внимательно прислушиваться» к отзывам игроков, чтобы в будущем сделать пропуск ещё лучше.