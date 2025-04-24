ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
EA Sports FC 25 27.09.2024
Симулятор, Спорт, Футбол
7 176 оценок

В EA решили, что футбольные фанаты недостаточно тратят денег - теперь в FC 25 есть премиум-пропуск

Lunersun Lunersun

Electronic Arts всё же добавила новый способ выкачивать деньги из футбольных фанатов — в EA Sports FC 25 появился премиум-пропуск. Его добавили в седьмой сезон, который стартовал сегодня. И да, компания пытается представить это как заботу об «игровом опыте».

По слухам, в EA Sports FC 25 может появиться платный сезонный пропуск

За этот пропуск придётся выложить 500 тысяч внутриигровых монет. Если не хотите фармить, то можно раскошелиться на реальные деньги — 1000 очков FC, или около 10 долларов. Взамен обещают 40 уровней всякого добра, а главной приманкой выступает легендарный игрок «Баварии» Франк Рибери с рейтингом 96.

Напоследок разработчики сказали, что будут «внимательно прислушиваться» к отзывам игроков, чтобы в будущем сделать пропуск ещё лучше.

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
AndruhaGruz
4
TerryTrix
Напоследок разработчики сказали, что будут «внимательно прислушиваться» к отзывам игроков, чтобы в будущем сделать пропуск ещё лучше.

И ДОРОЖЕ!

4
SEAL-KillerXXL

Казино - это и есть "игровой опыт"

3
Pastoral

Дойная корова должна давать ещё больше молока..

3