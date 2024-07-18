В EA Sports FC 25 будет русский язык с российскими комментаторами

Сегодня компания Electronic Arts анонсировала EA Sports FC 25.

Пользователи заметили, что на странице игры в Steam появились галочки с поддержкой русского языка. Возможно разработчики снова позовут Константина Генича и Георгия Черданцева в качестве комментаторов.

Также стоит отметить, что EA официально представила обложку EA FC 25 Standard Edition с Беллингемом в главной роли. На обложке изображено фирменное празднование англичанина «Belligol», запечатленное сразу после того, как он забил победный гол в компенсированное время в матче против «Барселоны» со счетом 3:2 в апрельском Эль Класико, который принес «Реалу» титул чемпиона Ла Лиги.