18 июля, в разговоре с информационным порталом VG247 компания Electronic Arts заявила, что в EA Sports FC 25 появится платный сезонный пропуск для разблокировки премиального уровня, в котором придется потратить FC Points или Ultimate Team Coins.

Многих озадачил тот факт, что режим Ultimate Team и в прошлогодней EA Sports FC 24 уже предлагал сезонный пропуск, но он был полностью бесплатным. Игроки могли выполнять различные задания, получая взамен опыт и различные награды.

Electronic Arts поспешили уточнить: все бонусы из платного пропуска игроки смогут получить и не имея его, ведь премиальная покупка просто ускоряет процесс получения наград.