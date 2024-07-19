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EA Sports FC 25 27.09.2024
Симулятор, Спорт, Футбол
4.2 14 оценок

В EA Sports FC 25 появится платный сезонный пропуск

Simple Jack
Новости

18 июля, в разговоре с информационным порталом VG247 компания Electronic Arts заявила, что в EA Sports FC 25 появится платный сезонный пропуск для разблокировки премиального уровня, в котором придется потратить FC Points или Ultimate Team Coins.

Многих озадачил тот факт, что режим Ultimate Team и в прошлогодней EA Sports FC 24 уже предлагал сезонный пропуск, но он был полностью бесплатным. Игроки могли выполнять различные задания, получая взамен опыт и различные награды.

Electronic Arts поспешили уточнить: все бонусы из платного пропуска игроки смогут получить и не имея его, ведь премиальная покупка просто ускоряет процесс получения наград.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Scerkrou7

Это уже метаирония. Казино в казино, позволит играть в казино

4
супер пиявка

играл в основном в volta а ее в fc25 убрали Petuшары!

0