В новом геймплейном ролике EA Sports FC 25 раскрыли подробности о FC IQ и многом другом

Вскоре после официального анонса EA Sports выпустила новое видео с глубоким погружением в игровой процесс EA Sports FC 25, в котором подробно рассказывается о самых значительных изменениях, улучшениях и доработках, которые мы можем ожидать от игрового процесса на поле в грядущем футбольном симуляторе. В этом году основное внимание уделяется тактике, а также новой системе, получившей название FC IQ.

EA Sports утверждает, что FC IQ будет влиять на игровой процесс в каждом из режимов игры, включая режим карьеры, клубы и Ultimate Team. В двух словах, FC IQ позволит игрокам гораздо тоньше контролировать тактику своей команды, позволяя создавать плавные и гибкие системы, которые могут меняться на лету во время матча.

Особенно интересным нововведением, которое в большей степени относится к системе FC IQ, являются роли игроков, которые будут знакомы всем, кто играл в Football Manager. Помимо позиций, теперь вам предстоит выбирать различные роли для игроков, которых вы выбираете, при этом разные игроки будут по-разному подходить для определенных ролей.

Кроме того, подтверждено несколько других улучшений игрового процесса, включая введение тактических фолов, усовершенствование технологии HyperMotion, новые PlayStyles (в том числе для вратарей), новые приемы игры, визуальные улучшения в области презентации и многое другое.

EA Sports FC 25 выходит 27 сентября для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.