Madden NFL 25 возглавила чарты продаж в США в августе

Madden NFL 25 от EA Sports возглавила чарты продаж в США в августе 2024 года, продолжив традицию серии лидировать на старте уже 25 лет подряд. Согласно данным Мэта Пискателлы из Circana, новая часть франшизы снова завоевала популярность среди игроков.

На втором месте в августе оказалась EA Sports College Football 25, которая, несмотря на падение на одну позицию, остаётся самой продаваемой игрой года. Madden NFL 25 при этом занимает 12-е место в годовом рейтинге. Четвёртую строчку занял EA Sports MVP Bundle, в который входят обе футбольные игры, став четвёртой самой продаваемой игрой по доходам.

Среди других августовских релизов Star Wars Outlaws дебютировала на третьем месте, а Visions of Mana и Gundam Breaker 4 заняли 10-е и 11-е места соответственно.

Общие расходы на игровое оборудование и контент составили 4,1 миллиарда долларов, что на 7% меньше, чем в прошлом году, но годовой рост составил 1%, достигнув 36,3 миллиарда долларов.