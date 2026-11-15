EA просит игроков не удалять Madden 27 перед выходом GTA 6

До момента, когда можно будет запустить GTA 6, самую ожидаемую игру всех времён, остались считанные дни. Проект от Rockstar обещает стать эволюцией всего, что студия создавала ранее: в нем представлены беспрецедентные системы NPC, детализированные погодные явления (включая ураганы) и сотни интерьеров, доступных для исследования.

Неудивительно, что для установки GTA 6 потребуется загрузить 210 ГБ данных, а на SSD консоли игра займёт 223 ГБ. Игрокам неизбежно придётся удалить что-то из своей библиотеки, чтобы освободить место для этого масштабного проекта в открытом мире, однако EA надеется, что вы не станете удалять Madden NFL 27.

В официальном аккаунте Madden NFL 27 в сети X было анонсировано новое обновление; разработчики попросили игроков не удалять игру ради освобождения 210 ГБ пространства для GTA 6. Обновление «All ’97» выходит 17 ноября — всего за несколько дней до глобального релиза проекта от Rockstar. EA даже использует внутриигровые всплывающие окна, чтобы убедить игроков не избавляться от Madden NFL 27.

Игроки, запускающие Madden NFL 27, начали видеть внутриигровое сообщение с заголовком «Не удалять» (Don’t Delete). Таким образом EA анонсирует предстоящее «ретро-обновление», надеясь, что оно станет для фанатов достаточно веским доводом, чтобы не удалять спортивный симулятор со своих SSD-накопителей.

Однако реакция в комментариях под постом в соцсети X оказалась совсем иной: пользователи высмеяли попытку EA убедить их играть в Madden NFL 27 вместо GTA 6. Многие также раскритиковали компанию за то, что она так и не предоставила игрокам того, чего они ждали с момента выхода симулятора в августе этого года.

Учитывая, что репутация EA в игровом сообществе и без того оставляет желать лучшего — а после закрытия студии BioWare она стала ещё хуже, — Madden NFL 27, скорее всего, станет первой игрой, которую пользователи удалят, чтобы освободить место для GTA 6. Особенно после такого поста в X.