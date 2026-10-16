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EA SPORTS Madden NFL 27 13.08.2026
Мультиплеер, Спорт, Футбол, От третьего лица
5.7 9 оценок

Madden NFL 27 запускает жуткое событие Most Feared с безумным учёным

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Компания Electronic Arts представила новый трейлер Madden NFL 27, посвященный тематическому событию Most Feared. В честь Хэллоуина игрокам предлагают собрать устрашающую команду, улучшать футболистов и зарабатывать специальную валюту для получения наград.

Одной из главных особенностей события станет возможность завербовать Безумного ученого (Mad Scientist) и постепенно улучшать его, превращая в ключевого участника своей команды. Новый ролик демонстрирует тематическое оформление и знакомит с основными возможностями Most Feared.

Во время события игроки смогут получать специальные карточки футболистов с бонусами Scary Good Chemistries, а также способностями, вдохновленными традиционными хэллоуинскими развлечениями Trick or Treat. Эти особенности позволят экспериментировать с составом и создавать необычные комбинации игроков.

За участие в активностях предусмотрена специальная валюта Candy — конфеты, которые можно обменивать на различные награды во внутриигровом магазине Candy Store.

Событие Most Feared уже доступно в Madden NFL 27 и предлагает поклонникам американского футбола временные тематические активности, новые предметы и дополнительные возможности для развития команды.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Egik81

Для регби самое то мне кажется. Силовой вид спорта усиленная потусторонними вкраплениями.