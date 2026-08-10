ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
EA SPORTS Madden NFL 27 13.08.2026
Мультиплеер, Спорт, Футбол, От третьего лица
6.5 4 оценки

Состоялся ранний релиз EA Sports Madden NFL 27: игра вышла без защиты Denuvo и уже взломана

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся ранний релиз спортивного симулятора EA Sports Madden NFL 27 - игра уже доступна для обладателей Deluxe-издания.

Любопытно, что как и в случае с EA Sports College Football 27, в этот раз EA решила не защищать игру с помощью Denuvo - впервые в серии. Причины такого решения неизвестны. Тем не менее, игра по-прежнему была защищена Arxan, но это ей совсем не помогло - её уже взломала группа Razor1911.

Релиз стандартного издания EA Sports Madden NFL 27 состоится 13 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

ПК 1 Релизы 1
6
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Руслан Бригадир

А толку в ней нет русского языка

3
Джеймс Морган Макгилл

Причины такого решения неизвестны

3
vertehwost

Чуваки в хиджабах не разобрались просто