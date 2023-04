Симулятор гольфа EA Sports PGA Tour стал доступен для ПК и консолей ©

Сегодня Electronic Arts выпустила EA Sports PGA Tour по всему миру для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в EA App, Steam и Epic Games Store. EA Sports PGA Tour — это эксклюзивный дом для всех четырех основных соревнований по гольфу среди мужчин: Masters Tournament, PGA Championship, U.S. Open Championship и The Open. В игре представлено 30 полей при запуске, чемпионат THE PLAYERS Championship и плей-офф FedExCup, женская профессиональная ассоциация гольфа (LPGA) и совершенно новый игровой процесс Pure Strike с использованием ShotLink Powered by CDW. EA Sports PGA Tour также начнется с Road to the Masters, которая включает в себя испытания, онлайн-турниры и снаряжение, связанное с Masters.

EA Sports PGA Tour представляет наиболее точное представление Огаста-Нэшнл с точным расположением его цветов и деревьев, птичьими звуками, а также недавно переработанной лункой 13, широко известной как «Азалия». В рамках Road to the Masters игроки могут побороться за зеленую куртку на всемирно известном турнире Augusta National и принять участие в различных уникальных испытаниях, включая «Моменты чемпионата» от Masters, где они будут выполнять квесты, вдохновленные престижным турниром. Игроки могут проверить свои навыки в захватывающих онлайн-турнирах, которые продлятся весь сезон, получая фирменные награды Masters и экипируя созданных ими игроков в гольф официальными клюшками и снаряжением.