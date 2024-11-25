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UFC 3 02.02.2018
Экшен, Файтинг
6.8 85 оценок

Electronic Arts прощается с UFC 3 - сетевые серверы игры закроют в начале 2025 года

Lunersun
Новости

Пришло время прощаться с UFC 3 — Electronic Arts решила отключить сетевые сервера игры 17 февраля 2025 года. После отключения серверов фанаты потеряют возможность драться с другими игроками по сети и участвовать в рейтинговых матчах. Впрочем, одиночный режим и бои с друзьями на одной консоли никуда не денутся — в них можно будет играть и дальше.

Ну а тем, кто не представляет UFC без сетевых поединков, придётся присмотреться к более свежим играм серии. Благо выбор есть — можно взять UFC 4 или совсем новую UFC 5, где онлайн-режимы пока не планируют отключать.

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UFC 3
02.02.2018
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