Глава UFC объяснил появление Емельяненко в игре UFC 5

Российский боец появится в новой версии игры, релиз которой запланирован на 27 октября. Глава UFC Дэйна Уайт считает, что Фёдор Емельяненко хотел появиться в ней в качестве персонажа.

Глава UFC заявил на пресс-конференции, что появление Фёдора Емельяненко в игре UFC 5 связано с желанием российского бойца и большими деньгами.

7 сентября стало известно, что Емельяненко включили в качестве персонажа в игру UFC 5 от компании EA Sports. Персонажа Емельяненко, а также Майка Тайсона и Мохаммеда Али можно получить, предзаказав Deluxe-издание игры.

«Да, он будет в игре, — сказал Уайт с улыбкой. — Не знаю, думаю, он хочет быть в этой игре или это потому, что мы заплатили ему кучу денег».

На счету Емельяненко 40 побед в 48 поединках (один был признан несостоявшимся). Ранее он заявлял, что больше не будет выступать в ММА.