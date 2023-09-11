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EA Sports UFC 5 27.10.2023
6.3 35 оценок

Глава UFC объяснил появление Емельяненко в игре UFC 5

RU-DIK
Новости

Российский боец появится в новой версии игры, релиз которой запланирован на 27 октября. Глава UFC Дэйна Уайт считает, что Фёдор Емельяненко хотел появиться в ней в качестве персонажа.

Глава UFC заявил на пресс-конференции, что появление Фёдора Емельяненко в игре UFC 5 связано с желанием российского бойца и большими деньгами.

7 сентября стало известно, что Емельяненко включили в качестве персонажа в игру UFC 5 от компании EA Sports. Персонажа Емельяненко, а также Майка Тайсона и Мохаммеда Али можно получить, предзаказав Deluxe-издание игры.

«Да, он будет в игре, — сказал Уайт с улыбкой. — Не знаю, думаю, он хочет быть в этой игре или это потому, что мы заплатили ему кучу денег».

На счету Емельяненко 40 побед в 48 поединках (один был признан несостоявшимся). Ранее он заявлял, что больше не будет выступать в ММА.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
-zotik-

главное что бы не сашка))

2
cuckold

Лучше бы он. Ради лулзов. И Дацика еще.

3
HomeWork

Дак ему уже на пенсию пора

0
Юрец Одесса

Он уже там.

2
SoftyCat

Формально он и так уже на пенсии, просто иногда выходит на бис

0
Юрец Одесса

Так они ему заплатили и теперь говорят " Не знаю, думаю, он хочет быть в этой игре или это потому, что мы заплатили ему кучу денег»." Так не платили бы ему к чему теперь воняют? или таким способом, хотят русскоязычную аудиторию захватить. Так они не будут в минусе и за этого.

0
1barac9U7ada7

Последний Император нормально игрокам зайдёт, Брюс Ли тоже вроде в юфс не выступал)

0
ТвойПапка

Федя что ты тут забыл. Тут бойцы а не пОпы.

-4
NIGERША

Мешок! Вон из ЮФС!

-17
Юрец Одесса

Сказал бы в лицо? Чем он тебе не угодил? Или ты с одной страны ..... Которой все русское это плохо. Этот мешок разносил топов

1
NIGERША Юрец Одесса

Так он же старый уже, мне жалко его трогать. Каких топов??? Из топиков крокоп и нагуера. Все!

-8
CocaRuDober NIGERША

Действительно, Крокопа победил, Делов то, Крокоп сейчас был бы топ 1 со своим киком.

1
cuckold Юрец Одесса

Рпц-головного мозга, жажда бабла, которая подпоpтил репутацию (сливные последние бои) ну и едрос в придачу.

-1
NIGERША CocaRuDober

Да, кое как все раунды отстоял, чуть в нокаут не улетел. Бывает. Мы же говорим про 40+ боев. А там таких как крокоп больше не была. Потом ФедяМешок Опух стал ВыEб.... Забил на тренку на борьбу, в итоги стал драться с бомжами и проигрывать мешкам. Эта о том почему он мне не нравиться.

-1