Глава UFC объяснил появление Емельяненко в игре UFC 5

Российский боец появится в новой версии игры, релиз которой запланирован на 27 октября. Глава UFC Дэйна Уайт считает, что Фёдор Емельяненко хотел появиться в ней в качестве персонажа.
Глава UFC заявил на пресс-конференции, что появление Фёдора Емельяненко в игре UFC 5 связано с желанием российского бойца и большими деньгами.
7 сентября стало известно, что Емельяненко включили в качестве персонажа в игру UFC 5 от компании EA Sports. Персонажа Емельяненко, а также Майка Тайсона и Мохаммеда Али можно получить, предзаказав Deluxe-издание игры.
«Да, он будет в игре, — сказал Уайт с улыбкой. — Не знаю, думаю, он хочет быть в этой игре или это потому, что мы заплатили ему кучу денег».
На счету Емельяненко 40 побед в 48 поединках (один был признан несостоявшимся). Ранее он заявлял, что больше не будет выступать в ММА.
главное что бы не сашка))
Лучше бы он. Ради лулзов. И Дацика еще.
Дак ему уже на пенсию пора
Он уже там.
Формально он и так уже на пенсии, просто иногда выходит на бис
Так они ему заплатили и теперь говорят " Не знаю, думаю, он хочет быть в этой игре или это потому, что мы заплатили ему кучу денег»." Так не платили бы ему к чему теперь воняют? или таким способом, хотят русскоязычную аудиторию захватить. Так они не будут в минусе и за этого.
Последний Император нормально игрокам зайдёт, Брюс Ли тоже вроде в юфс не выступал)
Федя что ты тут забыл. Тут бойцы а не пОпы.
Мешок! Вон из ЮФС!
Сказал бы в лицо? Чем он тебе не угодил? Или ты с одной страны ..... Которой все русское это плохо. Этот мешок разносил топов
Так он же старый уже, мне жалко его трогать. Каких топов??? Из топиков крокоп и нагуера. Все!
Действительно, Крокопа победил, Делов то, Крокоп сейчас был бы топ 1 со своим киком.
Рпц-головного мозга, жажда бабла, которая подпоpтил репутацию (сливные последние бои) ну и едрос в придачу.
Да, кое как все раунды отстоял, чуть в нокаут не улетел. Бывает. Мы же говорим про 40+ боев. А там таких как крокоп больше не была. Потом ФедяМешок Опух стал ВыEб.... Забил на тренку на борьбу, в итоги стал драться с бомжами и проигрывать мешкам. Эта о том почему он мне не нравиться.