UFC 6 19.06.2026
EA показала геймплей UFC 6 и раскрыла ключевые изменения перед релизом

IKarasik IKarasik

Компания EA Sports представила первый геймплейный трейлер EA Sports UFC 6, продемонстрировав основные нововведения будущего симулятора смешанных единоборств.

Разработчики сделали акцент на реалистичности поединков. В игре используется система захвата движений без маркеров, благодаря чему бойцы должны двигаться и атаковать максимально естественно. Дополнительно переработаны модели персонажей, чтобы точнее передать внешний вид и стиль известных спортсменов.

Серьёзные изменения затронули и саму боевую систему. Удары стали более вариативными, а физика столкновений — жёстче и нагляднее за счёт технологий движка Frostbite. Отдельно отмечается система Flow State, которая усиливает уникальные навыки бойцов в разгаре схватки.

Выход игры запланирован на 19 июня для консолей текущего поколения. Владельцы расширенного издания смогут начать играть раньше — доступ откроется за неделю до официального релиза. О версии для ПК пока официально не объявлено, хотя информация о её разработке ранее появлялась в неофициальных источниках.

CommunicativeDorn

Вроде норм выглядит. Ждем на ПК.