EA показала геймплей UFC 6 и раскрыла ключевые изменения перед релизом

Компания EA Sports представила первый геймплейный трейлер EA Sports UFC 6, продемонстрировав основные нововведения будущего симулятора смешанных единоборств.

Разработчики сделали акцент на реалистичности поединков. В игре используется система захвата движений без маркеров, благодаря чему бойцы должны двигаться и атаковать максимально естественно. Дополнительно переработаны модели персонажей, чтобы точнее передать внешний вид и стиль известных спортсменов.

Серьёзные изменения затронули и саму боевую систему. Удары стали более вариативными, а физика столкновений — жёстче и нагляднее за счёт технологий движка Frostbite. Отдельно отмечается система Flow State, которая усиливает уникальные навыки бойцов в разгаре схватки.

Выход игры запланирован на 19 июня для консолей текущего поколения. Владельцы расширенного издания смогут начать играть раньше — доступ откроется за неделю до официального релиза. О версии для ПК пока официально не объявлено, хотя информация о её разработке ранее появлялась в неофициальных источниках.