EA показала первый геймплей UFC 6 и раскрыла ключевые изменения файтинга

EA Sports представила первый полноценный геймплей UFC 6, подробно рассказав о главных нововведениях следующей части серии. Разработчики делают основной акцент на реалистичности поединков и индивидуальности каждого бойца.

Авторы полностью переработали боевую систему. Изменения затронули движения, уклонения, блоки, анимации ударов и физику контакта. В игре появилось более тысячи новых анимаций, а также свыше сотни уникальных анимаций бездействия для бойцов UFC.

В EA отмечают, что теперь стиль каждого спортсмена ощущается заметно сильнее. На это влияют не только характеристики, но и новые типы блокирования — среди них сбалансированный стиль, силовой блок, уклончивый вариант.

Разработчики также улучшили систему движений головы и выпадов, чтобы уклонения выглядели более естественно. Благодаря обновлённой физике удары и нокдауны стали зрелищнее и точнее.

Отдельное внимание уделили внешнему виду бойцов. В UFC 6 переработали волосы, кожу, мускулатуру, а также систему повреждений. По словам EA, технология Sapient помогла сделать спортсменов максимально близкими к их реальным прототипам.

В игре появится новая механика «состояния потока». Она временно усиливает бойца и зависит от выбранного стиля и поведения во время поединка. Также переработана система перков, основанная на реальных боевых стратегиях.

Изменения затронули и презентацию. Арены получили улучшенное освещение, кинематографичную цветокоррекцию и обновлённые визуальные эффекты. Для атмосферы матчей разработчики добавили трёхмерное аудио толпы, индивидуальные реакции фанатов и обновлённые объявления Брюса Баффера.

Релиз UFC 6 состоится 19 июня на PS5 и Xbox Series X|S.