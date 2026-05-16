EA показала первый геймплей UFC 6 и раскрыла ключевые изменения файтинга

EA Sports представила первый полноценный геймплей UFC 6, подробно рассказав о главных нововведениях следующей части серии. Разработчики делают основной акцент на реалистичности поединков и индивидуальности каждого бойца.
Авторы полностью переработали боевую систему. Изменения затронули движения, уклонения, блоки, анимации ударов и физику контакта. В игре появилось более тысячи новых анимаций, а также свыше сотни уникальных анимаций бездействия для бойцов UFC.
В EA отмечают, что теперь стиль каждого спортсмена ощущается заметно сильнее. На это влияют не только характеристики, но и новые типы блокирования — среди них сбалансированный стиль, силовой блок, уклончивый вариант.
Разработчики также улучшили систему движений головы и выпадов, чтобы уклонения выглядели более естественно. Благодаря обновлённой физике удары и нокдауны стали зрелищнее и точнее.
Отдельное внимание уделили внешнему виду бойцов. В UFC 6 переработали волосы, кожу, мускулатуру, а также систему повреждений. По словам EA, технология Sapient помогла сделать спортсменов максимально близкими к их реальным прототипам.
В игре появится новая механика «состояния потока». Она временно усиливает бойца и зависит от выбранного стиля и поведения во время поединка. Также переработана система перков, основанная на реальных боевых стратегиях.
Изменения затронули и презентацию. Арены получили улучшенное освещение, кинематографичную цветокоррекцию и обновлённые визуальные эффекты. Для атмосферы матчей разработчики добавили трёхмерное аудио толпы, индивидуальные реакции фанатов и обновлённые объявления Брюса Баффера.
Релиз UFC 6 состоится 19 июня на PS5 и Xbox Series X|S.
Даже коментатору ЕА кристально по*уй на то, что он должен рекламировать.
Крови много, много крови, кровь, кровь, кровь, кровь, кровь, кровь, кровь.
😆😆😆😆😆😆😆🤣🤣🤣🤣🤣🤣😁😁😁😁
Шара, полный газ 😅
После этой игры, все серии игр UFC кажутся тем ещё калом.