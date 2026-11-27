EA Sports представила первую волну официальных рейтингов бойцов для дополнения PRIDE FC к EA Sports UFC 6. Фёдор Емельяненко стал единственным бойцом, получившим 5 звёзд. Дополнение выйдет 11 декабря 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Первая партия рейтингов посвящена тяжеловесам и супертяжеловесам.
Фёдор Емельяненко лидирует в первой волне с показателями: 97 — скорость удара, 97 — удар в партере, 96 — движение головой. Другие бойцы тоже выделяются в отдельных областях — например, у Мирко Кро Копа идеальные 100 силы ног, мощности удара ногой и скорости удара ногой.
Первые шесть бойцов и их рейтинги:
- Фёдор Емельяненко (5 звёзд): 97 скорость удара, 97 удар в партере, 96 движение головой.
- Мирко Кро Коп (4,5 звезды): 100 сила ног, 100 мощность удара ногой, 100 скорость удара ногой.
- Антониу Родригу «Минотауру» Ногейра (4,5 звезды): 98 сила подбородка, 100 атака сабмишеном, 100 защита от сабмишена.
- Джош Барнетт (4,5 звезды): 99 лучший бой, 99 навыки болевых приёмов, 93 борьба в клинче.
- Боб «Зверь» Сапп (4 звезды): 100 физическая сила, 99 сила удара, 96 сила ног.
- Баттербин (3,5 звезды): 100 сила удара, 100 сила тела, 95 сила подбородка.
Это только первая волна: EA Sports планирует опубликовать рейтинги остальных бойцов в ближайшие дни. Следующая волна запланирована на среду, 25 ноября.
Само дополнение включит 20 бойцов PRIDE FC, а также аутентичные правила PRIDE — с футбольными ударами ногами, топтанием и ударами коленом в партере. Игроки смогут сражаться на четырёхстороннем ринге, участвовать в боях в любой весовой категории и соревноваться в режиме турнира Гран-при.
В Пpайде Федя действительно был лучшим. Просто в те времена конкуренция среди профессиональных бойцов была серьезно ниже, и навыки боевого самбо давали преимущество.
Плюс, конечно, характер решал, рубились там всерьез, без особых правил, как на улице.
Это сейчас появилась масса промоушенов, а бойцов с юных лет готовят не конкретно к одной дисциплине, а именно комплексно. Жаль, что Емельяненко не смог вовремя уйти, концовку своей карьеры он смазал как непосредственно на ринге, так и за его пределами. Брат его и вовсе окончательно во фрика превратился, хотя тоже неплохо начинал.