EA Sports представила первую волну официальных рейтингов бойцов для дополнения PRIDE FC к EA Sports UFC 6. Фёдор Емельяненко стал единственным бойцом, получившим 5 звёзд. Дополнение выйдет 11 декабря 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Первая партия рейтингов посвящена тяжеловесам и супертяжеловесам.

Фёдор Емельяненко лидирует в первой волне с показателями: 97 — скорость удара, 97 — удар в партере, 96 — движение головой. Другие бойцы тоже выделяются в отдельных областях — например, у Мирко Кро Копа идеальные 100 силы ног, мощности удара ногой и скорости удара ногой.

Первые шесть бойцов и их рейтинги:

Фёдор Емельяненко (5 звёзд): 97 скорость удара, 97 удар в партере, 96 движение головой.

97 скорость удара, 97 удар в партере, 96 движение головой. Мирко Кро Коп (4,5 звезды): 100 сила ног, 100 мощность удара ногой, 100 скорость удара ногой.

100 сила ног, 100 мощность удара ногой, 100 скорость удара ногой. Антониу Родригу «Минотауру» Ногейра (4,5 звезды): 98 сила подбородка, 100 атака сабмишеном, 100 защита от сабмишена.

98 сила подбородка, 100 атака сабмишеном, 100 защита от сабмишена. Джош Барнетт (4,5 звезды): 99 лучший бой, 99 навыки болевых приёмов, 93 борьба в клинче.

99 лучший бой, 99 навыки болевых приёмов, 93 борьба в клинче. Боб «Зверь» Сапп (4 звезды): 100 физическая сила, 99 сила удара, 96 сила ног.

100 физическая сила, 99 сила удара, 96 сила ног. Баттербин (3,5 звезды): 100 сила удара, 100 сила тела, 95 сила подбородка.

Это только первая волна: EA Sports планирует опубликовать рейтинги остальных бойцов в ближайшие дни. Следующая волна запланирована на среду, 25 ноября.

Само дополнение включит 20 бойцов PRIDE FC, а также аутентичные правила PRIDE — с футбольными ударами ногами, топтанием и ударами коленом в партере. Игроки смогут сражаться на четырёхстороннем ринге, участвовать в боях в любой весовой категории и соревноваться в режиме турнира Гран-при.