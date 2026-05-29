Новый ролик EA Sports UFC 6 подробно показал игровые режимы - они превращают бойцовский симулятор в сериал

Electronic Arts раскрыла подробности EA Sports UFC 6 в новом видео, и главное впечатление здесь — игра всё сильнее уходит от чистого спортивного симулятора в сторону почти спортивной драмы с полноценной сюжетной структурой. Здесь уже не просто выходишь в октагон — тебя проводят через историю, карьеру и даже «музей легенд».

Центральным элементом стал сюжетный пролог The Legacy, рассказывающий о восхождении бойца Криса Картера. Это классическая спортивная арка про путь к вершине, но с акцентом на выборы игрока: отношения, соперничество и влияние медиа теперь напрямую меняют развитие карьеры. По сути, это ближе к интерактивному сериалу, чем к традиционной спортивной игре.

Дальше игрока ждёт переработанный карьерный режим. Он стартует сразу в UFC, без долгого любительского пути, как это было раньше в UFC 5. Разработчики добавили более 150 сюжетных событий и расширенную систему решений с огромным количеством вариантов. Судя по описанию, EA явно делает ставку на вариативность и ощущение «личной истории», а не просто прокачку бойца.

Отдельно выделяется режим Hall of Legends, посвящённый Максу Холлоуэю, Алексу Перейре и Чжан Вэйли. Это не просто набор боёв — скорее интерактивные экспозиции с видеоматериалами и историческими моментами, где можно заново пройти ключевые поединки с дополнительными задачами. Идея любопытная: UFC как будто превращают в музей с возможностью выйти из витрины прямо в бой.

Завершает структуру The Gym — общий хаб прогрессии, связывающий все режимы: от найма бойцов до тренировок и испытаний. Это добавляет ощущение единой экосистемы, но одновременно усиливает впечатление, что UFC 6 пытается быть «игрой обо всём сразу».

Релиз запланирован на 19 июня на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. И если коротко, EA, похоже, хочет сделать из октагона не просто арену, а полноценную сцену с персонажами, историей и постоянной драмой вокруг каждого удара.