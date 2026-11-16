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UFC 6 19.06.2026
Симулятор, Файтинг, Спорт
5.9 50 оценок

PRIDE FC возвращается в EA Sports UFC 6 - EA показала трейлер дополнения

IKarasik IKarasik

EA Sports официально анонсировала возвращение PRIDE FC в EA Sports UFC 6. Дополнение позволит игрокам вспомнить одну из самых известных организаций в истории смешанных единоборств, которая прославилась звездными бойцами, зрелищными поединками и особой атмосферой турниров.

PRIDE FC заметно отличалась от привычных турниров UFC. Вместо восьмиугольного октагона организация использовала квадратный ринг, а ее соревнования обладали собственным стилем и правилами. Именно поэтому возвращение PRIDE вызывает особый интерес у поклонников MMA, заставших золотую эпоху организации.

Дополнение выйдет 11 декабря 2026 года и будет доступно исключительно в цифровом формате. Получить его можно будет в составе UFC 6 Ultimate Edition либо приобретя Ultimate Add-On Bundle отдельно.

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