PRIDE FC возвращается в EA Sports UFC 6 - EA показала трейлер дополнения

EA Sports официально анонсировала возвращение PRIDE FC в EA Sports UFC 6. Дополнение позволит игрокам вспомнить одну из самых известных организаций в истории смешанных единоборств, которая прославилась звездными бойцами, зрелищными поединками и особой атмосферой турниров.

PRIDE FC заметно отличалась от привычных турниров UFC. Вместо восьмиугольного октагона организация использовала квадратный ринг, а ее соревнования обладали собственным стилем и правилами. Именно поэтому возвращение PRIDE вызывает особый интерес у поклонников MMA, заставших золотую эпоху организации.

Дополнение выйдет 11 декабря 2026 года и будет доступно исключительно в цифровом формате. Получить его можно будет в составе UFC 6 Ultimate Edition либо приобретя Ultimate Add-On Bundle отдельно.