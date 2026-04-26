Слух: новая UFC от EA выйдет уже этим летом, релиз на ПК ожидается позже

Похоже, поклонникам смешанных единоборств долго ждать не придётся: новая часть серии EA Sports UFC 6 может выйти уже в июне 2026 года. По данным инсайдеров, релиз намечен на 19 июня — традиционную пятницу, когда часто выходят крупные спортивные проекты.

Информация пока не подтверждена официально, однако сразу несколько источников утверждают, что анонс состоится в ближайшие дни — ориентировочно до конца апреля. Это означает, что полноценное представление игры может пройти буквально на днях.

Игра, как ожидается, появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. При этом версия для ПК также находится в разработке, но её запуск, судя по утечкам, запланирован позже и не совпадёт с консольным релизом.

Пока остаётся неизвестным, получит ли UFC 6 расширенные издания или ранний доступ для владельцев специальных версий. Также разработчики не раскрывают ключевые особенности геймплея и нововведения.

Если информация подтвердится, лето 2026 года станет насыщенным для фанатов файтингов и спортивных симуляторов — новая часть UFC может стать одним из главных релизов сезона.