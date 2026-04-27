Ставка на зрелище и сервис: EA Sports UFC 6 выйдет 19 июня на консолях и обещает расширить формулу серии

Electronic Arts официально представила EA Sports UFC 6 — новая часть файтинга выйдет 19 июня на консолях текущего поколения. Судя по первым деталям, разработчики делают акцент не только на геймплейных улучшениях, но и на долгосрочной поддержке с контентом.

Игрокам обещают доработанные системы ударов и передвижения, которые должны сделать поединки более «живыми» и приближенными к реальным боям. Это логичное развитие серии: предыдущие части уже стремились к симуляции, но часто страдали от однообразия. Теперь же ставка делается на динамику и персонализацию каждого боя.

При этом сразу бросается в глаза активное развитие сервисной модели. Помимо стандартного издания, доступна расширенная версия с Fighter Pass, дополнительными бойцами и будущими DLC. Ранний доступ и бонусные наборы тоже на месте — индустрия продолжает двигаться в сторону долгой монетизации, и UFC 6 не исключение.

С одной стороны, это даёт игре шанс расти после релиза. С другой — возникает ощущение, что базовый опыт всё чаще становится лишь фундаментом для платных дополнений. Впрочем, если боёвка действительно сделает шаг вперёд, фанаты MMA вряд ли останутся разочарованы.

Пока EA Sports UFC 6 выглядит как эволюция, а не революция — но для серии это, возможно, именно то, что нужно.