UFC 6 стартовала в раннем доступе и уже получила самые высокие оценки в истории серии

Новая часть популярного симулятора смешанных единоборств UFC 6 стала доступна владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X|S в рамках раннего доступа. Первыми опробовать игру смогли пользователи, оформившие покупку расширенных изданий, включая Ultimate Edition стоимостью 99,99 доллара.

Судя по первым обзорам профильной прессы, проект оказался одним из самых удачных релизов франшизы за последние годы. Согласно данным агрегатора OpenCritic, средняя оценка UFC 6 достигла 82 баллов из 100, что является рекордным результатом для всей серии.

Критики положительно оценили переработанную боевую систему, благодаря которой поединки стали выглядеть более реалистично и динамично. Среди сильных сторон также называют улучшенную физику столкновений, обновлённые анимации, систему Flow State и расширенный карьерный режим. Дополнительные похвалы получила Hall of Legends, а также более понятное обучение, рассчитанное на новичков.

Впрочем, без замечаний не обошлось. Некоторые обозреватели считают, что после нескольких лет разработки изменения могли быть более масштабными. В числе недостатков упоминаются ограниченные возможности персонализации бойцов, спорные решения в карьере и ряд механик, которые практически без изменений перекочевали из UFC 5.

Несмотря на отдельные претензии, большинство рецензентов сходятся во мнении, что UFC 6 стала заметным шагом вперёд для серии и на данный момент претендует на звание лучшего выпуска франшизы.