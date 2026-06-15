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UFC 6 19.06.2026
Симулятор, Файтинг, Спорт
6.1 34 оценки

UFC 6 стартовала в раннем доступе и уже получила самые высокие оценки в истории серии

IKarasik IKarasik

Новая часть популярного симулятора смешанных единоборств UFC 6 стала доступна владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X|S в рамках раннего доступа. Первыми опробовать игру смогли пользователи, оформившие покупку расширенных изданий, включая Ultimate Edition стоимостью 99,99 доллара.

20 минут геймплея EA Sports UFC 6 на PlayStation 5

Судя по первым обзорам профильной прессы, проект оказался одним из самых удачных релизов франшизы за последние годы. Согласно данным агрегатора OpenCritic, средняя оценка UFC 6 достигла 82 баллов из 100, что является рекордным результатом для всей серии.

Критики положительно оценили переработанную боевую систему, благодаря которой поединки стали выглядеть более реалистично и динамично. Среди сильных сторон также называют улучшенную физику столкновений, обновлённые анимации, систему Flow State и расширенный карьерный режим. Дополнительные похвалы получила Hall of Legends, а также более понятное обучение, рассчитанное на новичков.

Впрочем, без замечаний не обошлось. Некоторые обозреватели считают, что после нескольких лет разработки изменения могли быть более масштабными. В числе недостатков упоминаются ограниченные возможности персонализации бойцов, спорные решения в карьере и ряд механик, которые практически без изменений перекочевали из UFC 5.

Несмотря на отдельные претензии, большинство рецензентов сходятся во мнении, что UFC 6 стала заметным шагом вперёд для серии и на данный момент претендует на звание лучшего выпуска франшизы.

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Комментарии:  9
Ваш комментарий
Yoshemitsu

Кто там кукарекал про РС версию?

8
Gradient_Zero

UFC - эксклюзив консолей и чувствует себя отлично. Следующим Tekken, Soul Calibur и Dead or Alive стоит взять на заметку

7
maximus388

Непревзойденный хит всех кальянных, на пк ему делать нечего априори.
Плюс с маркетингом и датой релиза в этот раз издатель не прогадал. Буквально этой ночью состоялся знаковый исторический турнир в Белом доме, к которому были прикованы взгляды всех заинтересованных единоборствами. Это мероприятие точно бустануло продажи.

4