Всего четыре месяца после релиза: консольный эксклюзив UFC 6 уже работает на ПК при 60 FPS через KytyPS5

Разработчики и энтузиасты, работающие с эмулятором PlayStation 5 KytyPS5, продолжают демонстрировать быстрый прогресс проекта. Пользователь Reddit Digital_Deebo опубликовал новое видео с EA Sports UFC 6, которая теперь способна работать на ПК с частотой около 60 кадров в секунду.

По словам автора, ещё три дня назад UFC 5 на KytyPS5 работала примерно при 20 FPS. Уже на следующий день производительность удалось увеличить приблизительно до 60 кадров в секунду, а теперь аналогичного результата удалось добиться и в значительно более новой UFC 6.

В опубликованном ролике показан полноценный бой, работающий при 60 FPS. Для тестирования использовалась система с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Автор видео называет получившуюся производительность «идеальными 60 FPS».

Особенно примечательно, что UFC 6 вышла всего четыре месяца назад — 19 июня 2026 года. EA выпустила игру исключительно для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а официальной версии для ПК у файтинга по-прежнему нет.

Ещё в начале октября состояние игры в KytyPS5 было значительно хуже. В опубликованном отчёте совместимости UFC 6 удавалось дойти до боя, однако меню работало примерно при 3–7 FPS, выбор бойцов — при 5–10 FPS, а непосредственно во время матча производительность падала до 1–3 кадров в секунду с последующим вылетом.

Таким образом, за несколько недель производительность UFC 6 в KytyPS5 выросла от единиц кадров в секунду до уровня, при котором отдельные бои уже можно запускать при 60 FPS. При этом текущие результаты всё ещё не означают полноценной совместимости: стабильность, производительность на другом оборудовании и корректность прохождения всей игры пока требуют дополнительной проверки.