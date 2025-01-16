Для игры EA SPORTS WRC анонсирован набор нового контента

Погрузитесь в золотую эру ралли с набором контента Le Maestros, посвященному французскому триумфу с конца 1990-х по 2010-е годы! Этот пакет прославляет наследие французского раллийного успеха, предлагая захватывающий опыт с 12 историческими этапами знаменитых ралли Монте-Карло и Португалии. Чтобы ещё больше улучшить впечатления от EA SPORTS WRC, DLC Le Maestros включает 18 культовых ливрей и 16 эксклюзивных моментов которые демонстрируют недавно добавленные автомобили и трассы создавая динамичное и аутентичное раллийное приключение! Дополнение выйдет 28 января.
Набор Le Maestros включает:
- Peugeot 206 S1600
- Citroen Xsara Kit Car
- Citroen C2 R2 Max
- Citroen C3 WRC
- Citroen DS3 WRC (2012)
- Volkswagen Polo R WRC (2013)
- 12 трасс
Я надеялся увидеть что-то более интересное, например концепт Toyota GR86 Rally Legacy.
Или Lancia Ypsilon Rally4.
Toyota GR86 Rally есть в игре Sebastien Loeb Rally EVO,а Lancia это двойник Peugeot 208 Rally 4 который есть в EA SPORTS WRC
У GR86 Rally Legacy полный привод и 300 л.с., статья про машину https://autoreview.ru/news/pokazano-polnoprivodnoe-turbokupe-toyota-gr86-rally-legacy
а 120 фпс в 4 анрил на консолях они не хотят добавить? даже в дёрт 5 было и грид легенды, а в гриде то 24 машины на старте под дождём, не хило да?
EA это уже синоним что игра будет калаом как фифа.