Для игры EA SPORTS WRC анонсирован набор нового контента

Погрузитесь в золотую эру ралли с набором контента Le Maestros, посвященному французскому триумфу с конца 1990-х по 2010-е годы! Этот пакет прославляет наследие французского раллийного успеха, предлагая захватывающий опыт с 12 историческими этапами знаменитых ралли Монте-Карло и Португалии. Чтобы ещё больше улучшить впечатления от EA SPORTS WRC, DLC Le Maestros включает 18 культовых ливрей и 16 эксклюзивных моментов которые демонстрируют недавно добавленные автомобили и трассы создавая динамичное и аутентичное раллийное приключение! Дополнение выйдет 28 января.

Набор Le Maestros включает: