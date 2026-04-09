EA SPORTS WRC, Madden NFL 21 и Madden NFL 23 получили способы обхода Denuvo с помощью гипервизора

Для таких игр как EA SPORTS™ WRC, Madden NFL 21, Madden NFL 23 вышли способы обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты уже позволяет запустить любую игру из списка на процессорах AMD и Intel.

Раллийный симулятор EA SPORTS WRC предлагает реалистичный опыт чемпионата мира по ралли с упором на физику, погодные условия и точность управления. Игрокам доступны лицензированные трассы и разнообразные покрытия. В центре внимания — стратегия, выносливость и адаптация к условиям.

Madden NFL 21 продолжает традиции серии, предлагая обновлённые механики и режимы карьеры. Игроки могут развивать команду и принимать тактические решения. Особое внимание уделено динамике матчей и персонализации.

Madden NFL 23 развивает идеи предшественника с акцентом на реализм и физику столкновений. Система FieldSENSE улучшает контроль над игроками и глубину геймплея. Также расширены возможности управления командой и режим франшизы.

Остаётся дождаться релиза репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.