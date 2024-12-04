EA Sports WRC появится в каталоге EA Play с 5 декабря

Фанаты скоростных гонок получат еще один повод подписаться на EA Play. Поскольку 5 декабря в каталоге появится EA Sports WRC, новейшая игра в раллийной франшизе.

Сообщение появилось в аккаунте Xbox в сети X, где особо была выделена новая партия игр для Game Pass. Спустя некоторое время в профиле самой игры появилось сообщение и была подтверждена официальная дата выхода.

EA Sports WRC появится в EA Play, Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass! Присоединяйтесь к гонкам уже с 5 декабря со всеми автомобилями и контентом из базовой игры. Испытайте всю полноту ощущений с DLC сезона 2024.

Стоит отметить, что данное издание относится к полной версии игры. Сейчас абоненты могут воспользоваться триалом без дополнительной платы, но только в течение ограниченного времени - 5 часов.

EA Sports WRC доступна для PS5, Xbox Series и PC.