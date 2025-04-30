Electronic Arts и Codemasters объявили о прекращении разработки игр WRC

Издатель Electronic Arts объявил, что прекращает выпуск раллийных игр WRC! Единственная игра по известной лицензии — EA SPORTS WRC вышла в 2023 году, для неё недавно были выпущены два дополнения, но похоже продажи были низкими. Вот что заявила команда разработчиков Codemasters:

"На данный момент мы приостанавливаем планы по разработке новых раллийных игр. Будьте уверены EA SPORTS WRC по-прежнему останется доступна для покупки. Мы надеемся, что она будет источником радости, волнения и острых ощущений от раллийных гонок. Мы вложили душу в создание игры для фанатов, и мы знаем, что вы сохраните страсть.

Партнерство с WRC стало своего рода кульминацией нашего путешествия, Codemasters занималась гонками по бездорожью на протяжении десятилетий, такими играми как Colin McRae Rally и DiRT. Мы предоставили дом каждому любителю ралли, неустанно стремясь раздвинуть границы и доставить волнующие ощущения от вождения на грани. Мы собрали невероятно талантливых разработчиков гонок, поработали с некоторыми легендами спорта и получили возможность поделиться своей любовью к ралли.

Спасибо всем фанатам, которые были и продолжают быть частью нашего раллийного путешествия..."