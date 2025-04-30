Electronic Arts и Codemasters объявили о прекращении разработки игр WRC

Издатель Electronic Arts объявил, что прекращает выпуск раллийных игр WRC! Единственная игра по известной лицензии — EA SPORTS WRC вышла в 2023 году, для неё недавно были выпущены два дополнения, но похоже продажи были низкими. Вот что заявила команда разработчиков Codemasters:
"На данный момент мы приостанавливаем планы по разработке новых раллийных игр. Будьте уверены EA SPORTS WRC по-прежнему останется доступна для покупки. Мы надеемся, что она будет источником радости, волнения и острых ощущений от раллийных гонок. Мы вложили душу в создание игры для фанатов, и мы знаем, что вы сохраните страсть.
Партнерство с WRC стало своего рода кульминацией нашего путешествия, Codemasters занималась гонками по бездорожью на протяжении десятилетий, такими играми как Colin McRae Rally и DiRT. Мы предоставили дом каждому любителю ралли, неустанно стремясь раздвинуть границы и доставить волнующие ощущения от вождения на грани. Мы собрали невероятно талантливых разработчиков гонок, поработали с некоторыми легендами спорта и получили возможность поделиться своей любовью к ралли.
Спасибо всем фанатам, которые были и продолжают быть частью нашего раллийного путешествия..."
Купили разрабов чтобы их прикрыть, типичная ЕА)))
Не знаю подоплёки, на наверное очередная студия накроется и их движок Ego, сколько ЕА уже купила студий и закрыла их как и серий игр. Хотя Дирт 5 вообще не пойми чем стал, вообще переигрываю в Дирт2, какая же фановая гонка, начиная с оригинального меню, заканчивая классным саундом, дальше казалось будет круче в серии, но с годами куда-то кодемастерс все полимеры растеряли.
А жаль. Хотел бы хотя бы обновления движка в игре до 5 версии..
Нечего было под ЕА ложится
Интересно, что дальше?!
Возможно эти разработчики начнут делать новый Need for Speed.
Или их закроют, как разбов деда в космосе и кучу других студий))
О новом нфс уже как года 3 ничего не слышна.
Душу???Я сейчас со-смеху умру)))Вас EA купили с потрохами.Душа была в серии Dirt,пускай и не во-всех играх,даже в Dirt Rally 2.0 её было на две головы выше.Ладно,что похоронили свою серию Dirt,ещё и Project Cars за собой потянули.Кроме как м..дилами вас больше никак не назвать,клепайте каждый год F1.Надеюсь,что вы закончите свою жизнь бомжами на морозе,желательно вместе с боссами EA.Как бы кто не хвалил EA WRC за спец участки,у Килатона бюджет был меньше,но спец участки у них остаются лучшими.Продажи плохие у вас потому,что вы ни черта не старались...
С ними никогда и ничего не будет, можно не мечтать)) На фифе могут до страрости жить))
Оно и понятно, последняя такая же провальная игра была Dirt4. Графика унылая даже по сравнению со старыми играми Кодов, спец участки все равно не дотягивают до WRC Generations, перевод на минимальное количество языков, карьеру тупо слизали почти без нововведений с Dirt4. В игры кодмастеров особо никогда никто не играл, онлайн во всех их играх всегда был как у инди проектов. A EA думали, что покупают успешного разработчика.
Они были успешными во времена DiRT 2, я надеялся на ремейк.
да, Dirt 2 лучшая в серии, как по графике, стилистике, так и в целом по качеству.
Уже пошли слухи...
Вангую, что после очередной F1 "Кодеров" отправят на свалку.
Все WRC от 1-й до EA Sports WRC - Овнище никчёмное, делали, чтобы субсидии отмывать, не иначе, ни в какое сравнение с Dirt Rally 1,2. // Александр Назаров
Добавили бы всякий аркадный тюнинг, мир открытый(например), карьеру(типа стартуешь на запорожце с тремя долларами).
Делать игру для трёх с половиной фанатов ралли идиотизм. Большинство просто машины и кастомизацию любит.