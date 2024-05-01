Сайт RBK Games ввёл людей в заблуждение украв новость сайта Playground

Два дня назад на сайте Playground была опубликована новость об игре EA SPORTS WRC, в ней говорилось про добавление поддержки шлемов виртуальной реальности и выходе любительского перевода игры, сайт RBK Games взял эту новость и всё переврал!
Во-первых, было написано: «сделали VR мод», на самом деле поддержку виртуальной реальности добавили сами разработчики, во-вторых, было написано: «официальная русская локализация», это тоже ложь, локализация неофициальная! Принесёт ли извинения за обман сайт RBK Games, неизвестно.
Пегач осуждает кого-то за "кражу новостей"
Теперь я видел все.
О боже мой! Своровали ворованное!
На подготовку новости я потратил час.
Ну и что? Пускай вруны врут дальше а честные говорят правду
Скандалы,интриги,расследования.... Здесь мы говорим и вещах о которых невозможно молчать...
Буквально вор жалуется, что у него украл другой вор, сюр какой-то...