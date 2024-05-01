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EA Sports WRC 03.11.2023
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.5 64 оценки

Сайт RBK Games ввёл людей в заблуждение украв новость сайта Playground

Pavel Rally
Новости

Два дня назад на сайте Playground была опубликована новость об игре EA SPORTS WRC, в ней говорилось про добавление поддержки шлемов виртуальной реальности и выходе любительского перевода игры, сайт RBK Games взял эту новость и всё переврал!

Во-первых, было написано: «сделали VR мод», на самом деле поддержку виртуальной реальности добавили сами разработчики, во-вторых, было написано: «официальная русская локализация», это тоже ложь, локализация неофициальная! Принесёт ли извинения за обман сайт RBK Games, неизвестно.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Пегач осуждает кого-то за "кражу новостей"

Теперь я видел все.

7
spaMER_ID

О боже мой! Своровали ворованное!

3
Pavel Rally

На подготовку новости я потратил час.

-1
Ivan Nevaжno

Ну и что? Пускай вруны врут дальше а честные говорят правду

2
Керж93

Скандалы,интриги,расследования.... Здесь мы говорим и вещах о которых невозможно молчать...

1
barabear

Буквально вор жалуется, что у него украл другой вор, сюр какой-то...

-1