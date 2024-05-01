Сайт RBK Games ввёл людей в заблуждение украв новость сайта Playground

В EA Sports WRC вы можете создать свой собственный уникальный болид и принять участие в чемпионате мира по ралли. В специальном режиме конструирования доступно множество различных деталей — от ходовой части до кузова и интерьера. Вы сможете настроить абсолютно всё, чтобы ваша машина выглядела так, как вы всегда мечтали.

Вас ждут 18 официальных трасс чемпионата мира по ралли. Придётся гонять по самым разным покрытиям — от асфальта до гравия и снега. Вы сможете выбрать из 78 различных автомобилей от известных производителей, таких как Ford, Toyota и Hyundai. В игре представлены 10 машин категорий WRC, WRC2 и WRC для юниоров, а также 68 культовых раллийных болидов. Каждый автомобиль оснащён динамической системой управления, которая обеспечивает максимальный реализм вождения в самых сложных условиях бездорожья.